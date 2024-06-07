Что такое Dominanta: в «Струковском саду» пройдет уникальный спектакль-перфоманс

По словам режиссера спектакля Виктора Трегубова, они с постановочной командой давно рассматривали эту трагедию Шекспира: «Нам хотелось поработать с Шекспиром, так как это монументальный автор, позволяющий свободу в творчестве. Тема, которая нас интересует – величие в жизни! Ее автор не только вскрывает, но и дает свой ответ, который для нас важен, и, конечно, нам хочется посмотреть с его угла зрения!»

Руководитель проекта Дмитрий Дмитриев тоже ответил на наши вопросы:

«Название Dominanta родилось из обсуждения пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра». Сейчас как будто сложно понять мотивацию античных героев, переписанных в художественной форме в 17 веке. Но мы постарались разобраться. Доминанта – это многозначное слово, которое объединяет многие процессы в культурной жизни, архитектуре, музыке, литературе и психологии. Доминанта в архитектуре – это точка наибольшего притяжения внимания, а в музыке – это вершина тяготения. Доминанта в литературном произведении воспринимается как ядро текста и индикатор основного смысла. Можно сказать что доминанта в литературе определяет жанр. Доминанта в психологии и физиологии – это господствующая мотивация или идея, которая во многом определяет поведение человека. Например доминанта целостности будет выражаться в том, что глядя на отдельные фрагменты картинки мозг будет пытаться сложить это все в единое целое. А наш спектакль-перфоманс Dominanta – это своеобразное художественное исследование или размышление на тему, что же определяет нашу судьбу? Что влияет на роковые решения? Какие мотивы доминируют в душе человека? Как понять, что самое главное в жизни, когда выбор необходимо сделать между равновеликими ценностями?



Самаре повезло принять постановку, потому в Самаре живут и работают люди, которые умеют генерировать, оформлять и реализовывать крутые идеи. Конкретно в нашем случае наша команда получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Виктор Трегубов придумал идею, а хормейстер Елена Юнек талантливо ее оформила и заручилась поддержкой СГИКа, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и других наших партнеров, Подготовкой и реализацией проекта занимаются около ста человек: артистов, организаторов, модельеров, технической службы. Очень сложно всех перечислить и кого-то выделить, но, у самых истоков проекта стояли: хореограф Анастасия Шаброва, крипто-художник Сергей Судаков, художник по свету Андрей Пономарев, саунд-художник Михаил Фомин, камерный хор SOLARIS и менеджер проекта Саша Полякова.

Моя скромная роль в постановке заключается в «жонглировании» всеми возможными параметрами, пожеланиями, творческими и технологическими идеями и имеющимися ресурсами. А еще я пою в хоре и надеюсь что у меня получится поучаствовать в постановке в качестве артиста.



Важный момент: даже если пойдет дождь, перформанс состоится в штатном режиме. Потому что у Летнего театра в «Струковском Саду» есть крыша!»