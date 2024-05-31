Еще один рейв с Шекспиром: в Литмузе пройдет еще один показ спектакля «Сон в летнюю ночь»

В следующее воскресенье можно будет еще раз оценить пластическую фантазию на тему великой комедии Уильяма Шекспира.



Специально для всех, кто пропустил премьеру экспериментальной пластической фантазии на тему великой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», в следующее воскресенье можно будет исправить эту ошибку: повтор спектакля пройдет в саду усадьбы Литературного музея

Начало спектакля назначили на вечер, чтобы использовать природные декорации сада по максимуму: плавный переход в ночную стихию активно воздействует на восприятие зрителя и помогает создать необходимую атмосферу.

Режиссер спектакля Никита Попов, художник по пластике Ольга Бондаренко и куратор проекта Иван Котов уверены, что произведение Шекспира не укладывается в законы одного жанра и представили карнавальные настроения пьесы через электронную композицию, музыкальные произведения композитора Киры Вайнштейн, академическую музыку и рейв-хореографию, подчеркнув дух комедии и гротеска эпизодическими обращениями к тексту.