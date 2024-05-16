Режиссер Ромео Кастеллучи и дирижер Теодор Курентзис представляют совместную постановку «Замок герцога Синяя Борода и Мистерия на конец времен»

В «Художественном» покажут, что получится, если соединить легендарную оперу и ораторию Карла Орфа.

В воскресенье в «Художественном» пройдет единственный показ совместной постановки режиссера Ромео Кастеллучии и легендарного дирижера Теодора Курентзиса. Самарские ценители оперы смогут увидеть, что получится, если объединить шедевр музыкального театра начала XX века и масштабное произведение для множества солистов, нескольких драматических актеров, хора и оркестра. На первый взгляд, опера «Замок герцога Синяя Борода», написанная в 1911 году, несовместима с произведением Карла Орфа «Мистерия на конец времен», но у двух гениев получилось сплести их в единую постановку. Как они это сделали? Об этом перед началом показа расскажет театральный критик, арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка», эксперт театральной премии «Золотая маска» Ксения Аитова.

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