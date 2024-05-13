Тонкости жанра «русское застолье» на примере спектакля «Баба Шанель»

Чего больше в вашей «Бабе Шанель»: иронии, смеха сквозь слезы или драмы?

Жанр нашего спектакля мы определили, как «русское застолье». В спектакле, как в любом русском застолье, за один сценический «день» мы, вместе со зрителем, проживаем весь спектр эмоций — смех от воспоминаний о разных ситуациях из жизни, ирония над происходящими событиями, слезы радости и печали. Для нас было важно создать эту тонкую атмосферу вечера, чтобы каждый зритель почувствовал себя не только наблюдателем, но и непосредственным участником нашего скромного праздника — юбилея ансамбля народной песни «Наитие».

Может ли спектакль расти и взрослеть с труппой? У постановки этого года будут какие-то отличия?

Конечно, каждый спектакль растет, и более того, растет даже во время показа, а вместе с этим — растет и труппа. Невозможно играть один и тот же спектакль каждый раз одинаково, потому театр и сиюминутен. Рождаются новые пристройки, новые оценки, даже новые смыслы. В этом и заключается, на мой взгляд, рост актера и спектакля.

Что было самое интересное в процессе работы над спектаклем?

Трудно сказать и отметить какой-то конкретный эпизод во время создания спектакля. Каждый их них был по-особенному важным, трепетным и интересным. Наши девочки впервые записывали песню в профессиональной студии и работали с композитором, который писал аранжировки песен специально для нас, всей труппой мы таскали шлакоблоки для строительства дома дедушки нашего хореографа, чтобы тот помог с созданием декораций. Под медитативную музыку мы всей командой шили реквизит. Ругались и мирились, смеялись и плакали... В общем-то, просто жили. И с удовольствием перенесли эту яркую и насыщенную жизнь на сцену! Все этапы работы над спектаклем очень важны и необходимы для того, чтобы получился именно такой спектакль, который нужен каждому из нас.