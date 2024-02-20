Кино, театр и литература в одном флаконе: дуэт Антона Лапенко и Владимира Коренева покажет, за что им дали «Золотую маску»

В субботу в «Художественном» пройдет показ первой части киноверсии спектакля «Безумный ангел Пиноккио» с Антоном Лапенко и Владимиром Кореневым в главных ролях.

В субботу в «Художественном» покажут первую часть кинотриптиха Бориса Юхананова «Безумный ангел Пиноккио», снятого по одноименной пьесе Андрея Вишневского. «Лес» – это рассказ о том, как рожденный Древом Пиноккио сбегает из дома, возвращается, сгорает дотла и возрождается в Волшебном Лесу. Фильм о «пути ангелической души, попадающей в срединный мир, то есть мир, в котором человеческое вытеснено нечеловеческим», создан на основе двух спектаклей режиссера о деревянной кукле, поставленных в «Электротеатре Станиславский» с Антоном Лапенко и Владимиром Кореневым в главных ролях.