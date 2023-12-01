Впервые на сцене: «Ученые женщины»

Одно из главных событий декабря – премьера в театре «Грань».

Премьеры театра «Грань» всегда претендуют на статус «Самое громкое культурное событие месяца». Тем интереснее будет наблюдать за тем, как 13 декабря сцена в Новокуйбышевске превратится в маленькую Францию эпохи правления «Короля – Солнца» Людовика XIV: причудливая «высокая» мода, вычурные парики, легкомысленные поступки и герои, которые хотят показаться умнее, чем они есть на самом деле. «Комедия Мольера «Ученые женщины» - это легкая история, красивая по форме и довольно поучительная. Этим спектаклем мы продолжаем путешествие в страну дураков», - так говорит режиссер спектакля Дениса Бокурадзе.