Дегустация комедии: театр плюс игристое

Творческое объединение «МЫ-театр» устраивает читку мистической комедии «Трикстер клуб» в ресторане «Перчини».

В следующую среду в ресторане «Перчини» на Набережной сплетутся сразу три ветви искусства: комедия, театр и гастрономия. Отвечать за комедийную составляющую будет автор мистической комедии «Трикстер клуб» Влада Ольховская, артисты творческого объединения «МЫ-театр» под руководством Дениса Евневича организуют читку, а команда ресторана — дегустацию новой коллекции игристого