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Театр

Дегустация комедии: театр плюс игристое

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Творческое объединение «МЫ-театр» устраивает читку мистической комедии «Трикстер клуб» в ресторане «Перчини». 
В следующую среду в ресторане «Перчини» на Набережной сплетутся сразу три ветви искусства: комедия, театр и гастрономия. Отвечать за комедийную составляющую будет автор мистической комедии «Трикстер клуб» Влада Ольховская, артисты творческого объединения «МЫ-театр» под руководством Дениса Евневича организуют читку, а команда ресторана  — дегустацию новой коллекции игристого

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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