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Театр на площади: «Грань» поделилась планами

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Команда государственного драматического театра «Грань» поделилась планами на будущее на пресс-завтраке в Panini Papa.

На пресс-завтраке, который прошел в новокуйбышевском кафе Panini Papa художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе рассказал о планах команды на ближайшее время: новое здание театра позволит не только организовать в нем детскую студию, лекторий и выставочные пространства, но и принимать «гастроли по обмену» с другими театрами страны. В самом разгаре переговоры с Фестивалем театров малых городов России и есть намерение превратить Новокуйбышевск в «Нулевой километр», объединяющий театральные труппы небольших городов страны. Рассказывая о грандиозных планах команды «Граней», Денис успокоил всех, кто переживает за камерность театра – специально для ее сохранения в новом здании кроме главной и камерных сцен появится историческая – и рассказал о решении переименовать часть сквера возле новой «Грани», чтобы на новом месте у театра был красивый адрес: площадь Искусств, 1.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Дмитрий Недыхалов

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