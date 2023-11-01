Такой маленький, а уже театр!

Накануне премьеры спектакля «Лучик» поговорили с режиссером театра «Форма-Т» Русланом Ивановым за жизнь «маленьких» театров и перспективах их развития.

В этот четверг в театре «Форма-Т» состоится премьера светлого хоррора «Лучик» по рассказам Енгибарова. Перед тем, как оценить спектакль, «Собака.ru» поговорила с режиссером Русланом Ивановым о его взгляде на «маленькие» театры.

С чего начинаются «маленькие» театры?

Любой театр начинается с человека, которому есть что сказать. Наш коллектив хочет, чтобы в зрительном зале всплывало вопросом то, с чем мы сталкиваемся каждый день, будь то на репетиции или в жизни. То, что наш театр появился и получил свое имя — это скорее череда событий, которые мы даже не до конца осознавали в моменте. Мы вместе делали, что любим, и было важно это не упустить. Продолжаем жить, потому что держимся этого до сих пор.

Кто ваш зритель?

Это всегда сюрприз. Конечно, первые залы были полны нашими друзьями и друзьями друзей, но чем больше мы знакомились с тем самым зрителем, который сам нашел нас и захотел придти, тем больше убеждались — наш театр в первую очередь для человека. Люди разных возрастов и профессий могут любить театр, и все это многообразие может, конечно, влюбиться и в наш. Мы в фаворитах за честность и энергию ключом, при этом за уважение к профессии, автору, тексту и канонам театрального искусства. На каждом нашем спектакле в зале есть ощущение единства, а после — обсуждения, смех и слезы. И эти люди уже словно знают, что вернутся, и для нас счастье — вступить с ними в открытый диалог со сцены или после представления.

Насколько для вас важна ваша камерность? Готовы ли вы пожертвовать ей ради массовости?

Камерность для нас имеет очень большое значение. Мы любим работать на таких площадках, учились на них и знаем, как такое пространство может захватить. Быть со зрителем на расстоянии метра — непередаваемое ощущение, не соврешь и не подворуешь — ты как на ладони. У нас был опыт работы и на больших сценах — ДК, например, там другие правила и природа. Сами не знаем, готовы ли окунуться в неё полностью. Пока это на этапе проб, опять же. Хотя иногда эксперименты с пространством приносят свои плоды — летом мы впервые сыграли спектакль «Белый» на открытой площадке в Струковском парке. И нужно отметить, что спектакль многое приобрел, хоть и потерял не мало.

Вы считаете «большие» театры своими конкурентами?

Мы не считаем, что конкуренция, в принципе, про нас. Одна из наших целей — популяризация небольших частных театров. Нам не с кем конкурировать, потому что каждый театральный коллектив это прежде всего семья, а все вместе мы делаем одно большое дело. Не считаем, что в этом всем есть место для выяснения, кто в чем лучше.

Конечно, существует ещё и фестивальная история, в которой мы принимаем активное участие. Но это для нас — скорее обмен опытом, получение фидбэка. Мы хотим слышать как можно большее эхо в пространстве, в которое кричим.

То, что мы занимаем первые места и наши спектакли получают награды, говорит лишь о том, что мы действительно многое вкладываем в наше дело, и наш труд возвращается любовью и признанием.

Как вы видите свое будущее? Вам хочется расти вширь или в глубину?

Правильнее было бы сказать, что нам хочется просто расти, становиться лучше в нашем деле. Заражать людей этой любовью к театру, разговору и диалогу, ведь это действительно важно. Пусть будут ссоры и непонимание, если в ответ на это будет искреннее «хочешь поговорим об этом?». Наш театр в будущем — это, конечно, все тот же дружный коллектив, влюбленный и дышащий театром. Хотелось бы, конечно, видеть его в виде какого-то своего уголка на карте, здания или помещения с фотографиями наших поездок на фестивали и любимыми книгами в гримерке. Мечтаем и дальше встречать наших зрителей: пусть приходят грустные, уставшие, веселые или счастливые — важно, чтобы после спектакля каждый человек уходил с какой-то частью нас. С мыслью о том, что любой хоррор может быть светлым, или уверенностью в то, что любую напасть можно победить, если стоять с любимыми плечом к плечу. Наш театр в будущем — это дом для нас и для всех, кому он будет нужен.