Пластилиновый кастинг: театру нужны таланты

Время возможностей: уличный театр «Пластилиновый дождь» дает шанс стать актером.

В следующее воскресенье стартует кастинг в труппу независимого уличного театра «Пластилиновый дождь»: на просмотре нужно будет поразить строгое жюри пластикой и попробовать встать на ходули. Всех, кто пройдет отбор, научат создавать реквизит и декорации и познакомят с основами актерского мастерства, хореографии и наложению грима. Если вы ждали какой-то знак, это он!