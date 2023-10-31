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Театр

Пластилиновый кастинг: театру нужны таланты

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Время возможностей: уличный театр «Пластилиновый дождь» дает шанс стать актером.

В следующее воскресенье стартует кастинг в труппу независимого уличного театра «Пластилиновый дождь»: на просмотре нужно будет поразить строгое жюри пластикой и попробовать встать на ходули. Всех, кто пройдет отбор, научат создавать реквизит и декорации и познакомят с основами актерского мастерства, хореографии и наложению грима. Если вы ждали какой-то знак, это он!

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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