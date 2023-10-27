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Театр

Бунт или смирение: в «Нулевой» покажут постановку открытого театра «Сеанс»

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В «Нулевой» покажут «Антигону» открытого театра «Сеанс»: конфликт Антигоны с царем Креонтом был описан в трагедии Софокла, однако миф о бунтарке продолжает волновать зрителей. Пересмотр сюжета драматургами разных эпох отражается в манере актерской игры. Зрители постановки открытого театра «Сеанс» смогут оценить эту разницу.

«Антигона: от и до» дает актеру возможность, играя одних и тех же героев, попробовать себя в разных видах работы над ролью. От масок античной трагедии до синтеза всех возможных актерских техник, свойственных для работы над современной драмой.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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