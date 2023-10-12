«Возвращение» СамАрта с премьерой: театральный сезон стартует с показа постановки по мотивам произведений Андрея Платонова

В основе спектакля – киносценарий по одноименному рассказу одного из самых загадочных писателей 20 века.

Как меняется человек под давлением непростых обстоятельств? Легко ли найти путь к близким людям и к самому себе? Найти ответы на эти нелегкие вопросы вместе с постановочной командой СамАрта попробует режиссер спектакля Галина Зальцман.

Спектакль СамАрта - о жизни человека, вернувшегося с фронта и осознавшего ценность охранявшего его тыла.

Четыре года Алексей Иванов не был дома: гвардии капитаном он прослужил всю войну. На родине ожидали его жена и двое детей, но в дороге - встретилась двадцатилетняя одинокая Маша, и он все откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Жена Люба работала на кирпичном заводе, только по ночам бывала с детьми, и когда муж вернулся, стеснялась его. Что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения… А так важно, чтобы герой вернулся не только к семье, но и к самому себе.