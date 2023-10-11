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«Это все она»: премьерный перевод стрелок от Драматического театра

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В конце октября состоится премьера по пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова

«Это все она» – спектакль о том, как вопросы взаимоотношения поколений до предела обострились в эпоху социальных сетей. Постановка посвящена интернет-коммуникации матери и сына, связанных одним горем и разделенных им же. Каждый в этой семье хочет получить немного заботы и тепла нелегальным способом.
В онлайн среде разворачивается игра, настоящая драма фейков, трагедия аватаров, чей союз невозможен. Мать и сын возводят между собой стену. А на самом деле они проросли друг в друга.
Пьеса Андрея Иванова «Это всё она», ставшая основой для спектакля, основана на реальных событиях. Подруга автора произведения рассказала ему о женщине, которая переписывалась с дочерью «ВКонтакте» от имени ровесницы, пытаясь создать доверительные отношения с девушкой в сложном подростковом возрасте.
Пьеса переведена на 11 языков мира, вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка», пережила более 15 постановок не только в России, но и в Европе.

Режиссёр постановки: Александра Кохан
Художник-постановщик: Игорь Каневский

Фото: Архивы пресс-служб

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