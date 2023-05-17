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Театр

Партизаны выходят из тени: в Самару приезжает театр Les Partisans

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Самарским театралам покажут всего три спектакля, которые можно посмотреть по абонементу.

Les Partisans — независимый театральный проект из Ижевска, который регулярно гостит в лонг-листах «Золотой маски». С 19 по 21 мая они сыграют в Самаре три спектакля: научно-фантастическую драмеди «Заходит андроид в бар», фантастическую сагу «Солнце ромеев» и криминальную драму «Деликатес. Удмуртская история преступлений».

Гастроли пройдут на сцене театра «Город» в Самарской областной универсальной научной библиотеке

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