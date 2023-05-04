Возвращение старого пианино: «Пластилиновый дождь» открывает сезон проверенным спектаклем

Независимый уличный самарский театр возвращает на улицы города иммерсивный спектакль-променад «Путешествие одного пианино».

С мая по октябрь на улицах Самары можно будет увидеть бродячее пианино: независимый уличный театр открывает сезон иммерсивным спектаклем «Путешествие одного пианино», который в прошлом году успел обрадовать более 3000 зрителей. Особенность интерактивного спектакля, который помогает заново познакомиться с родным городом в том, что он проходит под открытым небом: пианино «делится воспоминаниями», двигаясь по маршруту: Струковский парк – улица Красноармейская – улица Фрунзе – ул. Куйбышева – Струковский парк. Это путешествие длится чуть больше часа и дает возможность попасть в сказку, заглянуть в удивительный мир синематографа и окунуться в гам купеческого города.

Специально для СобакаРу концертный директор театра Анастасия Захарова рассказала, что идея «Путешествия одного пианино» пришла ей после того, как она посетила спектакль в наушниках на одном из фестивалей и решила сделать такую постановку для Самары, а пианино получило главную роль совершенно случайно: команда театра искала поэтический образ, который смог бы связать разные времена и разных героев и остановилась на «музыкальном» варианте. А еще Анастасия отметила важную особенность спектакля – он живой. Потому что декорациями и стенами для него служат улицы Самары, а погода играет роль режиссера по спецэффектам: «Путешествие» по-разному смотрится в солнечный полдень и пасмурный вечер.