Афтепати в «СамАрте»: о чем ФОРА говорила со зрителями после спектакля «Майя»

Недавно один из моих коллег на редакционной летучке назвал Екатеринбург городом самости: вы ощущаете эту самость, проживая в ней?

Конечно ощущается! Урал – это, в принципе, очень творческая территория. Особенно Екатеринбург, в котором когда-то открылся российский рок-клуб, а сейчас творит Николай Коляда. А еще стоит сказать, что в нашем городе, наряду с Челябинском, Пермью и Санкт-Петербургом создавался фундамент всего российского современного танца. Так что эту самобытную атмосферу невозможно не ощутить.

Вас расстраивает, когда зрители, выходя из зала, не понимают, что вы хотели сказать?

Безусловно, каждым спектаклем я хочу что-то рассказать зрителю и мне бы хотелось быть понятой, как и любому творцу. Если мои высказывания не будут «считываться», наши спектакли можно будет назвать позерством. С другой стороны, было бы хуже, если человек, выходя из зала, сказал, что ничего не почувствовал - вот это расстроило бы по-настоящему! Все-таки я делаю спектакли не для головы, а для сердца, поэтому принять факт, что кто-то не считал метафору, я еще могу, в отличие от признания, что постановка не вызвала чувств.

Когда я пишу сказки, честно говорю, что создаю зеркало, в котором каждый увидит то, что хочет или то, что может. Что создает Алена?

Я создаю спектакли, которые хотела бы посмотреть сама, делаю то, что мне интересно, что меня «вставляет». И очень довольна, когда в результате получается то, что интересно и для других.

У каждого творца своя мотивация. Что движет вами?

Мной движет желание изменить мир: я даже скрывать этого не хочу! И, если у меня получается изменить жизнь или день хотя бы одного человеку, значит я все сделала правильно.

Сложно находить что-то новое в танце – в искусстве, которому уже тысячи лет?

Мне, наоборот, очень легко это делать! Понимаете: каждое тело уникально, поэтому, двигаясь от собственной пластики, я могу создавать уникальную хореографию. Индивидуальную! И на этой уникальности и индивидуальности построен мой авторский язык. Но не только на ней! Я использую не только символику танца, пластику и музыку, но и иные выразительные средства. Сейчас началась подготовка нового спектакля, в котором я еще больше расширяю арсенал этих средств. Хочу чтобы он не был похож ни на одну из моих предыдущих работ.

А как вы понимаете, что спектакль «состоялся»?

Первая оценка – мои собственные ощущения. Скажем так: я ориентируюсь на мурашки, потому что их невозможно подделать. Можно натянуть улыбку или сделать вид, что понял авторский замысел, но искусственно запустить мурашки не получится. Поэтому, когда в какой-то из моментов работы над постановкой, я ощущаю, как они побежали по телу, понимаю, что спектакль удался.