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Театр

Самаре дают ФОРУ: в город приезжают танцоры из Екатеринбурга

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В пятницу и субботы ценители современной авторской хореографии смогут познакомиться с культурным брендом столицы Урала – танцевальным театром ФОРА.

28 и 29 апреля единственная в России компания современного танца, которая 22 года работает в абсолютно бессменном составе выступит на Новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Танцевальный театр ФОРА представит самарским ценителям авторской хореографии спектакль «Майя», который попал в лонг-лист театральной премии «Золотая маска – 2023».

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Дата события:
28 - 29 апреля 2023 года

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