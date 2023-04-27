Самаре дают ФОРУ: в город приезжают танцоры из Екатеринбурга

В пятницу и субботы ценители современной авторской хореографии смогут познакомиться с культурным брендом столицы Урала – танцевальным театром ФОРА.

28 и 29 апреля единственная в России компания современного танца, которая 22 года работает в абсолютно бессменном составе выступит на Новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Танцевальный театр ФОРА представит самарским ценителям авторской хореографии спектакль «Майя», который попал в лонг-лист театральной премии «Золотая маска – 2023».