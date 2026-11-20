Как перестать ругать себя за съеденный эклер и можно ли подружить тренировки с (!) обычной человеческой жизнью? Тренер клуба Fitness Boutique с десятилетним стажем, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и мастер спорта по пауэрлифтингу Вячеслав Иванов раскладывает по полочкам законы питания, срывов и адекватного фитнеса (без фанатизма!).
«Ориентироваться нужно на сигналы своего тела»
Давайте честно: человек, который никогда не ест сахар, мучное и не срывается на ночной третий ужин — он вообще существует? Или это просто миф?
Да, такие люди существуют. Конечно, для 99 % обычных людей «идеальный ЗОЖ» — это миф, и срывы будут всегда. Но тот самый процент существует! К нему относятся люди с серьезными ограничениями по здоровью, а также профессиональные спортсмены в определенный период подготовки. Но даже у них случаются срывы.
Знаю примеры «скучных друзей», которые приходят в гости со своей индейкой на пару в контейнере (сама такой и была!). Где проходит грань между принципами и социальной изоляцией?
Грань там, где еда становится главным критерием оценки окружающих и себя. Своя еда в контейнере — это принцип: у вас есть цель, вы к ней идете. А сбалансированное питание — один из ключей к ее достижению, а вот оценка, осуждение, навязывание и все то, что портит отношения с близкими, — это уже изоляция.
Когда фитнес-блогеры говорят: «Хватит себя жалеть!», почему-то никто из них не говорит про кортизол, про стресс и чувство вины. Как лично вы проводите грань между дисциплиной и откровенным насилием над организмом?
Лично я фанатик, и мне самому сложно проводить эту грань. Но ориентироваться нужно на сигналы своего тела. Дисциплина — это забота о себе: «Я делаю это, потому что забочусь о себе и хочу чувствовать себя лучше». А насилие — это наказание: «Я ненавижу себя и свое тело, я должен страдать, чтобы стать «нормальным».
«Тот самый отрыв в выходные — не баланс, а возможность запастись всем тем, чего не хватало всю неделю»
Если 80 % времени ты ешь брокколи, а в субботу уходишь в гастрономический отрыв — это баланс или попытка подкупить собственный организм?
Это подкуп. В диетологии это называется «ограничение — срыв». Все жесткие ограничения воспринимаются организмом как голодные времена и экстренный режим. Тот самый отрыв в выходные — не баланс, а возможность запастись всем тем, чего не хватало всю неделю. Питание должно быть комфортным, без отказов от любимых вкусов. Главное — четкое КБЖУ: отдавать предпочтение продуктам, закрывающим базовые потребности, и осознанно включать в рацион то, что ошибочно привыкли называть «вредным».
Можно ли пить белое сухое по вечерам, работать по 12 часов и при этом иметь кубики пресса? Или здесь все беспощадно и бескомпромиссно?
Можно. Все, что нужно для этого, — баланс в питании, здоровый сон и качественная физическая активность.
Быстрый выбор: лишний час сна или тренировка в шесть утра? Что посоветуете выбрать, чтобы не «посыпаться» через месяц?
Я выберу лишний час сна. Но все индивидуально. У каждого есть привычки, которые кому-то идут на пользу, а кому-то во вред — нужно пробовать и прислушиваться к телу. Каждый строит режим так, как комфортно именно ему.
Превращать еду в систему поощрений и наказаний — это новая реальность? И тут же прошу главный совет: как перестать «отрабатывать» каждый десерт на дорожке и начать просто правильно есть?
Нужно просто понять, что съеденный десерт не отрабатывается в тот же день на дорожке. И перестать слушать непонятных «экспертов» в соцсетях. Все, что нужно знать о питании, — это КБЖУ. Хотим худеть — дефицит, хотим набирать — профицит.
«Семена чиа, фитнес-батончики и растительное молоко однозначно переоценены»
Лучший завтрак для того, кто проспал?
Что-то, что готовится за пару минут и при этом насытит настолько, что не придется «кусочничать» до обеда. Например, сытный сэндвич с овощами, грудкой или рыбой.
Ваш личный топ самых переоцененных «здоровых» продуктов?
Семена чиа, фитнес-батончики и растительное молоко однозначно переоценены.
Какую самую «незожную» вещь вы сделали за последнюю неделю? (И было ли за это стыдно?)
Я в принципе не ограничиваю себя ни в чем, так как не нахожусь на подготовке к соревнованиям. Поэтому выделить что-то конкретное не могу.
Занятия спортом — это про любовь к себе или про недовольство собой?
И про то, и про другое. Кто-то занимается для здоровья, комфорта и качества жизни — это про любовь. А есть те, кто заставляет себя, преодолевает нелюбовь к процессу, но видит в зале инструмент, чтобы нравиться себе в зеркале — здесь больше о недовольстве.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Комментарии (0)