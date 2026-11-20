«Ориентироваться нужно на сигналы своего тела»

Давайте честно: человек, который никогда не ест сахар, мучное и не срывается на ночной третий ужин — он вообще существует? Или это просто миф?

Да, такие люди существуют. Конечно, для 99 % обычных людей «идеальный ЗОЖ» — это миф, и срывы будут всегда. Но тот самый процент существует! К нему относятся люди с серьезными ограничениями по здоровью, а также профессиональные спортсмены в определенный период подготовки. Но даже у них случаются срывы.

Знаю примеры «скучных друзей», которые приходят в гости со своей индейкой на пару в контейнере (сама такой и была!). Где проходит грань между принципами и социальной изоляцией?

Грань там, где еда становится главным критерием оценки окружающих и себя. Своя еда в контейнере — это принцип: у вас есть цель, вы к ней идете. А сбалансированное питание — один из ключей к ее достижению, а вот оценка, осуждение, навязывание и все то, что портит отношения с близкими, — это уже изоляция.

Когда фитнес-блогеры говорят: «Хватит себя жалеть!», почему-то никто из них не говорит про кортизол, про стресс и чувство вины. Как лично вы проводите грань между дисциплиной и откровенным насилием над организмом?

Лично я фанатик, и мне самому сложно проводить эту грань. Но ориентироваться нужно на сигналы своего тела. Дисциплина — это забота о себе: «Я делаю это, потому что забочусь о себе и хочу чувствовать себя лучше». А насилие — это наказание: «Я ненавижу себя и свое тело, я должен страдать, чтобы стать «нормальным».