Молодые и звонкие снова что-то придумали! На этот раз футбольный клуб «Акрон» открывает первый флагманский магазин. И это важный шаг не только для Тольятти, но и для всей Самарской области: у болельщиков и любителей стильного стритвира появится свой собственный настоящий дом.

Пространство расположится в торговом центре «Парк Хаус» в Тольятти и займет внушительные 84 квадратных метра. Ассортимент обещает быть шире онлайна: помимо актуального игрового мерча здесь будет представлен масштабный лайфстайл-блок. В том числе коллекция «Основа», «Академия» для юных болельщиков и эксклюзивная линейка «Премиум» (которую клуб презентует именно на открытии спота!). Плюсом в магазине появятся детская форма, брендовая экипировка, стильные аксессуары, а также бутсы и мячи.

Праздник в честь открытия запланирован на 22 ноября (стартуют в полдень!): ожидаются и диджей-сет, и интерактивы (каждый желающий сможет пробить пенальти вратарю «Акрона»!), и большая автограф-сессия с футболистами — на встрече будут Виталий Гудиев, Жилсон Беншимол и Дмитрий Пестряков.

К слову, концепция «второго дома» выдержана здесь до мелочей. В честь новоселья клуб запустил мегамилый конкурс: первой порог нового магазина переступит пушистая кошка, которая станет другом «Акрона» (спойлер: интрига с ее выбором все еще продолжается!).

Фото: Архивы пресс-служб