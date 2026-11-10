Равиль Аряпов: «У каждого был любимый футболист. У меня — Пеле»

«А я был однолюб, скажем так. Мне говорят: «Езжай, вдруг возьмут, будешь играть в команде мастеров». Я думаю: «Как же брошу город свой?»

Вы родились в Ставрополе-на-Волге, нынешнем Тольятти. Каким был футбол вашего детства?

Как и сейчас, мальчишки выходили во двор и играли. Но в пятидесятые — начале шестидесятых годов не было спортивных площадок, вместо них — небольшое поле с кирпичами и галькой. А еще один мяч. Все приходили туда и каждый день получали удовольствие от игры. Мальчишек было много. Все ждали, пока кто-нибудь уйдет домой или их позовет мама. Ведь ребята и работали, и по хозяйству помогали. Но футбол все равно оставался главным удовольствием.

Я помню чемпионат мира 1958 года в Швеции. Тогда увидел в кинотеатре отрывки матчей. Бразилия играла, Пеле получил мяч на грудь, перебросил его через защитника и пробил. По-моему, это было в полуфинале или финале — сейчас уже и не помню.

На следующий день мы начали повторять этот прием: набрасывали друг другу мяч, пытались остановить его грудью, перебросить через воображаемого защитника. Каждый день тренировались. Если у кого-то получалось, радости не было предела. У каждого был любимый футболист, у меня — Пеле.

Вопросов много! Какой была ваша первая команда, как попали в секцию?

Когда построили стадион «Труд», объявили набор мальчишек. Конечно, все побежали. Моим первым тренером был Аркадий Филиппович Тупицын. Он приехал из Куйбышева работать на местный завод. Мы играли на первенство города. Были «Труд», «Энергия», команды из Комсомольска и Жигулевска. Всего, наверное, шесть коллективов. Друг друга все знали, но на поле всегда шла настоящая борьба.

Тупицын был прежде всего очень человечным человеком. Он умел объединять ребят, был хорошим организатором. Сам, может быть, не так много показывал, но мог собрать команду. Меня называл Равилек. Я ему очень благодарен за то, что он сделал для меня.

В «Крылья Советов» вы попали совсем молодым. Как состоялся переход из Тольятти в Куйбышев?

В 1965 году мы стали чемпионами области. Тогда «Крылья» играли в классе Б. По итогам соревнований решалось, кто останется, а кто будет играть переходные матчи. Мы встретились с Сызранью: на выезде сыграли вничью, дома победили 2:0.

Стадион в Тольятти тогда не соответствовал требованиям для команд мастеров. Нужно было срочно приводить его в порядок. И знаете, мальчишки со всего города бесплатно приходили помогать: таскали, привозили, делали все, что могли. Приехала комиссия — арену подготовили.

В итоге мы вышли, но потом объявили, что Сызрань тоже остается. Федерация так решила, потому что город много лет поставлял игроков в «Крылья». В 1966 году я поехал на сборы в Гудауту, в Абхазию. Мне было шестнадцать лет, а рядом играли взрослые футболисты. В конце года Петр Петрович Бурмистров, бывший игрок «Крыльев» и затем их наставник, предложил мне ехать в Куйбышев на просмотр.

А я был однолюб, скажем так. Мне говорят: «Езжай, вдруг возьмут, будешь играть в команде мастеров». Я думаю: «Как же брошу город свой?» Я ведь еще помнил, как переезжали из Ставрополя. Волга прибывала, затапливала город. Люди приходили на берег, смотрели, как вода забирает улицы и дома, и плакали. Для меня это было очень личное место.

Но в итоге вы все-таки оказались в Куйбышеве.

Да. Первый раз приехал, походил, сел на трамвай, прокатился по городу — понравилось. И уехал обратно домой. Думал, что на этом все закончилось. А потом меня вызвали и сказали, что я должен вернуться. Пришлось ехать снова. В итоге меня привезли на базу на Первой просеке. Там жили приезжие ребята, нас кормили, возили на тренировки. А тренировались и играли мы на стадионе «Динамо». В 1969 году я уже женился, получил квартиру. Так и остался в Куйбышеве.