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Акватлонный финиш: В Самарской области завершился триатлонный сезон Кубком по акватлону

С брызгами и на всех скоростях в Самарской области завершился триатлонный сезон! 

В спортивном комплексе «Орбита» на соревнованиях «Индор: Кубок Самарской области по акватлону в закрытом помещении» участники проплыли 400 метров в 25-метровом бассейне, а затем пробежали три километра на стадионе. Для детей и подростков 2009–2015 годов рождения организовали отдельные старты — 200 метров плавания и один километр бега.

В абсолютном зачете среди мужчин золото завоевал Федор Новак (преодолел дистанцию за 15 минут!), а среди женщин Александра Катунина (вырвалась на первое место с результатом 18 минут!). 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-службы 

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