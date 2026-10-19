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Делаем аква-рывок: в Самаре пройдут соревнования по акватлону

Триатлонный сезон близится к своему завершению, а Самара готовит что-то особенное: в это воскресенье спортивном комплексе «Орбита» состоятся соревнования по акватлону.

На этот раз участникам предстоит проверить свои силы в максимально мощном формате – сначала заплыв в 25-метровом бассейне, а затем беговой этап на стадионе. Мужчины и женщины от 18 лет проплывут 400 метров и пробегут три километра (точно минус калории!). А для юных спортсменов предусмотрены отдельные старты: 200 метров плавания и один километр бега.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

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