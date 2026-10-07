Ксения Полякова: «Умение вовремя промолчать или сдержать эмоции пришло ко мне только с возрастом»

«Спорт учит справляться с трудностями — и большими, и маленькими»

Вы говорите о спорте не только как о профессии, но и как о школе жизни. Чему он вас научил?

Спорт учит справляться с трудностями — и большими, и маленькими, — а еще самостоятельности, ответственности, дисциплине и умению рассчитывать на себя. При этом он дарит огромное количество ярких воспоминаний, эмоций и приключений.

Наш вид спорта — довольно «молодой», поэтому брать ответственность за свои поступки учишься рано. На соревнования выходит ребенок, а не его родители или тренер. Конечно, рядом есть взрослые, которые помогают, советуют и направляют, но итоговая ответственность за выступление лежит только на тебе. У меня тоже были ситуации, когда приходилось принимать непростые решения, связанные с переездом, карьерой и спортом. Родители и тренеры поддерживали, но выбор все равно оставался за мной.

А что спорт дает человеку после завершения карьеры?

Колоссальную базу, к которой всегда можно вернуться. Я вижу это по девочкам: они заканчивают выступать, идут учиться или работать в совершенно другой сфере, а потом понимают, что им это неинтересно. В такие моменты всегда есть возможность вернуться — уже в качестве тренера.

К тому же остаются привычки. Даже если ты устал, тебе лень или на улице плохая погода, ты все равно знаешь, как дисциплинировать себя и сделать то, что нужно. Я вижу огромную разницу между детьми, прошедшими через профессиональный спорт, и теми, у кого такого опыта нет. Это проявляется буквально во всем: в отношении к учителям и старшим, в общении, в повседневном поведении.

Что сложнее: самой выходить на ковер или смотреть, как выступает твоя воспитанница?

Тут без вариантов — переживать за воспитанниц. Когда ты спортсмен, ты сам полностью контролируешь свои действия: если ошибся, то понимаешь, почему это произошло и как все исправить. А когда выходит ребенок, ты не можешь ступить вместе с ним на ковер, залезть ему в голову и передать свои мысли. Со временем учишься считывать настроение ребенка, видишь его состояние, но полностью контролировать ситуацию все равно не можешь. Отсюда и возникает чувство некой беспомощности.

После профессионального спорта особенно тяжело принимать обстоятельства, которые от тебя вообще не зависят?

Да. В спорте ты привыкаешь к тому, что результат напрямую зависит от тебя: сколько ты тренировался, как подготовился, что сделал на ковре. А во взрослой жизни сталкиваешься с факторами, которые изменить не в силах — например, с плохой погодой или закрытым воздушным пространством. Но со временем учишься принимать и это.