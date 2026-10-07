Ксения Полякова: «Умение вовремя промолчать или сдержать эмоции пришло ко мне только с возрастом»

Ксения Полякова знает детский спорт сразу с двух сторон: сама вышла на ковер в три с половиной года, стала многократной чемпионкой мира и Европы, а теперь смотрит на выступления своих воспитанников. В интервью Собака.ru она рассказала, почему спорт учит ответственности раньше школы, зачем ребенку нужен личный пример вместо нравоучений и почему после завершения карьеры всегда остается путь обратно.
«Я четко разделяю зал, тренировки, соревнования и повседневную жизнь»
Вы начали заниматься художественной гимнастикой в три с половиной года. Сейчас, когда работаете с детьми, иначе смотрите на спорт?
Сейчас я смотрю на детей больше с позиции тренера, а иногда — судьи. Понимаю, что ребенок должен выполнить элемент четко и по правилам. Но в обычной жизни я не оцениваю ни себя, ни окружающих профессиональным взглядом. У меня нет привычки переживать о том, что обо мне скажут или как я выгляжу со стороны. Я четко разделяю зал, тренировки, соревнования и повседневную жизнь.
Вы работаете с девочками. Есть ли специфика в том, как приходится выстраивать с ними отношения?
Мне трудно объективно сравнить, потому что с мальчиками я не работала, да и мужчин-педагогов в нашем виде спорта мало. Думаю, подходы зависят не от пола, а от характера самого ребенка. Кому-то нужен кнут, кому-то — пряник. С кем-то стоит быть жестче, а с кем-то — мягче.
Я много разговариваю с детьми, стараюсь их мотивировать и вместе искать решения проблем. В этом мне очень помогает личный жизненный опыт — то, как меня саму воспитывали родители и тренеры.
Вы строгий наставник?
Я бываю и жесткой, и мягкой — все зависит от ситуации. Могу и поругать, если нужно, но всегда объясняю, почему так делаю, какие могут быть последствия, что хорошо, а что плохо и в какой момент необходимо заставить себя сделать то, что не хочется. Мне кажется, здесь играет роль больше человеческий фактор, чем профессиональный или гендерный. Ты просто чувствуешь, с кем работаешь.
«Спорт учит справляться с трудностями — и большими, и маленькими»
Вы говорите о спорте не только как о профессии, но и как о школе жизни. Чему он вас научил?
Спорт учит справляться с трудностями — и большими, и маленькими, — а еще самостоятельности, ответственности, дисциплине и умению рассчитывать на себя. При этом он дарит огромное количество ярких воспоминаний, эмоций и приключений.
Наш вид спорта — довольно «молодой», поэтому брать ответственность за свои поступки учишься рано. На соревнования выходит ребенок, а не его родители или тренер. Конечно, рядом есть взрослые, которые помогают, советуют и направляют, но итоговая ответственность за выступление лежит только на тебе. У меня тоже были ситуации, когда приходилось принимать непростые решения, связанные с переездом, карьерой и спортом. Родители и тренеры поддерживали, но выбор все равно оставался за мной.
А что спорт дает человеку после завершения карьеры?
Колоссальную базу, к которой всегда можно вернуться. Я вижу это по девочкам: они заканчивают выступать, идут учиться или работать в совершенно другой сфере, а потом понимают, что им это неинтересно. В такие моменты всегда есть возможность вернуться — уже в качестве тренера.
К тому же остаются привычки. Даже если ты устал, тебе лень или на улице плохая погода, ты все равно знаешь, как дисциплинировать себя и сделать то, что нужно. Я вижу огромную разницу между детьми, прошедшими через профессиональный спорт, и теми, у кого такого опыта нет. Это проявляется буквально во всем: в отношении к учителям и старшим, в общении, в повседневном поведении.
Что сложнее: самой выходить на ковер или смотреть, как выступает твоя воспитанница?
Тут без вариантов — переживать за воспитанниц. Когда ты спортсмен, ты сам полностью контролируешь свои действия: если ошибся, то понимаешь, почему это произошло и как все исправить. А когда выходит ребенок, ты не можешь ступить вместе с ним на ковер, залезть ему в голову и передать свои мысли. Со временем учишься считывать настроение ребенка, видишь его состояние, но полностью контролировать ситуацию все равно не можешь. Отсюда и возникает чувство некой беспомощности.
После профессионального спорта особенно тяжело принимать обстоятельства, которые от тебя вообще не зависят?
Да. В спорте ты привыкаешь к тому, что результат напрямую зависит от тебя: сколько ты тренировался, как подготовился, что сделал на ковре. А во взрослой жизни сталкиваешься с факторами, которые изменить не в силах — например, с плохой погодой или закрытым воздушным пространством. Но со временем учишься принимать и это.
«Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что в каких-то компаниях я, прежде всего, жена»
Рядом с вами есть еще один человек из профессионального спорта — ваш муж, рапирист Антон Бородачев. Насколько вы можете обсуждать его карьеру с профессиональной точки зрения?
Его вид спорта кардинально отличается от моего. Я могу только смотреть со стороны, любить, поддерживать, верить в него. Иногда, конечно, хочется дать совет, но я все чаще стараюсь этого не делать, если не просит, и учусь просто поддерживать!
При этом вы оба — достаточно известные спортсмены. Нет ли ощущения, что вас иногда воспринимают в первую очередь через статус супруги?
Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что в каких-то компаниях я, прежде всего, жена. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы быть на втором плане рядом с ним. Мне искренне нравится говорить: «Это мой муж».
Вы много говорите о воспитании. Какой принцип вы считаете главным?
Не нужно воспитывать детей — нужно воспитывать себя. Дети многое считывают визуально, а не через слова. Можно сколько угодно объяснять ребенку, как нужно себя вести, как чего-то добиваться и быть дисциплинированным, но если перед глазами он видит противоположный пример, слова работать не будут.
Получается, ребенку в первую очередь необходим правильный пример перед глазами?
Конечно. Особенно когда он начинает проводить много времени вне дома. Дети уже с шести-семи лет большую часть дня находятся не только с родителями: на них сильно влияют окружение, друзья, тренеры и учителя. И замечательно, когда рядом есть люди, которые к чему-то искренне стремятся. Даже если детские мечты кажутся нереалистичными — например, если ребенок хочет стать космонавтом. Почему бы и нет?
«Умение вовремя промолчать или сдержать эмоции пришло ко мне только с возрастом»
А вы сами в детстве или подростковом возрасте были такой же спокойной и дисциплинированной, как сейчас?
На самом деле я очень импульсивный человек. Умение вовремя промолчать или сдержать эмоции пришло ко мне только с возрастом. Еще три-четыре года назад я могла остро отреагировать в какой-то ситуации, а сейчас смотрю на те же вещи совершенно иначе. Некоторые моменты невозможно объяснить словами — их нужно просто прожить и перерасти.
Сейчас вы уже и сама мама. Часто сталкиваетесь с непрошеными советами по поводу воспитания ребенка?
Не очень, мне в этом плане повезло. Если нужно, я могу сама о чем-то спросить. Мне кажется, сейчас люди в целом стали больше ценить личное время, поэтому не так часто лезут с непрошеными рекомендациями.
В спорте, если мне нужен совет, я всегда обращаюсь к более опытным тренерам и наставникам. Я очень благодарна, что в моей жизни есть люди, к которым всегда можно прийти с профессиональным вопросом.
Хотите, чтобы ваш ребенок тоже связал жизнь со спортом?
Безусловно, он будет заниматься спортом. Обязательно попробуем фехтование — папа поможет. Но я не могу загадывать, ждет ли его большая карьера и высокие результаты. Если это случится — мы его поддержим. Если нет — значит, нет: заставить человека вопреки его воле невозможно. Мне просто хочется, чтобы у него было яркое, насыщенное спортивное детство. Такое же, как было у меня, — с эмоциями и воспоминаниями на всю жизнь.
Вы родились в Самаре. За что вы благодарны этому городу?
Для меня Самара — это дом. Здесь вся моя семья, здесь я выросла и встретила мужа. Этот город подарил мне комфортную жизнь. Конечно, были разные этапы — и сложности, и какие-то разногласия, но родной регион всегда меня поддерживал. И за это я безмерно благодарю наш город.
Текст: Артем Элекин
Фото: Анастасия Завалкевич
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