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Золотой заплыв: самарский пловец Кирилл Пульвер выиграл эстафету на чемпионате Европы

Ура, победа: самарский спортсмен Кирилл Пульвер завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Он проплыл в смешанной эстафете вольным стилем четыре на 50 метров, обойдя сильнейших соперников континента. 

Золотой финиш в эстафете стал не единственным достижением Кирилла на европейском турнире. Ранее (на этом же чемпионате Европы!) Пульвер забрал бронзовую медаль на индивидуальной дистанции 50 метров вольным стилем в классе S5. Поздравляем спортсмена и его тренерский штаб с пополнением медального актива и гордимся тем, что самарский спорт звучит на весь мир!

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
, чемпионате Европы

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