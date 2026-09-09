Золотой заплыв: самарский пловец Кирилл Пульвер выиграл эстафету на чемпионате Европы

Ура, победа: самарский спортсмен Кирилл Пульвер завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Он проплыл в смешанной эстафете вольным стилем четыре на 50 метров, обойдя сильнейших соперников континента.

Золотой финиш в эстафете стал не единственным достижением Кирилла на европейском турнире. Ранее (на этом же чемпионате Европы!) Пульвер забрал бронзовую медаль на индивидуальной дистанции 50 метров вольным стилем в классе S5. Поздравляем спортсмена и его тренерский штаб с пополнением медального актива и гордимся тем, что самарский спорт звучит на весь мир!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб