Шоссейный вызов: как тольяттинец Максим Кукушкин проехал 1900 километров до Петербурга за 10 дней

В эпоху, когда большинство предпочитает быстрые перемещения на поездах и самолетах, преодолеть почти 2000 километров на велосипеде — настоящий манифест свободе. Дизайн-директор агентства «ЦЕХ» и отец двух дочерей из Тольятти Максим Кукушкин решил исполнить давнюю мечту и (реально исполнил!) проехал от родной Волги до берегов Невы за 10 дней. Перед ним стояли карбоновый гравийник (вес всего снаряжения составлял 15 килограммов!) и жесткий дедлайн — купленные заранее билеты на обратный поезд из Петербурга.
Откуда появилась такая сильная мотивация для осуществления бешеного велопутешествия?
Тут сложилось сразу несколько факторов! Во-первых, я искренне обожаю велопоходы. Во-вторых, меня всегда манила дорога, трасса, неопределенность, неизвестность и чистая спонтанность. Лучшей формой сочетания всего этого может быть только длительный велопоход на сверхдальнее расстояние. Плюс, конечно же, это проверка и испытание себя — куда без этого!
Годом ранее я уже ездил на велосипеде из Тольятти в Москву и прошел этот путь в 1064 километра за семь дней. Тогда я понял, что способен на большее. Выбор нового маршрута был недолгим — Петербург, 1900 километров и ровно 10 дней.
Что сказали близкие и друзья, когда вы впервые озвучили свой амбициозный план? Кто-то вообще поверил, что это реально сделать за такой срок?
О моих планах знала только семья — жена, дети и родители. До первого велопохода к моим намерениям относились со скепсисом, но когда я успешно закрыл трек в 1000 километров до Москвы, весь скепсис испарился. Про поход до Питера семья знала почти за год, поэтому неожиданностью это не стало ни для кого, а вот друзья и коллеги узнали о моем марш-броске уже постфактум — из пабликов и репостов. Потом было много поздравлений, удивления и респекта!
Расскажите про свой транспорт. Что из вещей в итоге спасло в дороге, а что оказалось абсолютно бесполезным грузом?
На этот раз я ехал на гравийном карбоновом велосипеде, который прекрасно подходит для дальних поездок. Сам велосипед весит около девяти килограммов, а вместе с сумками и вещами общий вес составлял порядка 15 — для туристического велосипеда это немного. Во многом именно легкость и универсальность байка помогли мне пройти этот трек.
Из вещей я взял комплект теплой одежды, сменную обувь, мембранную куртку от дождя и комплект для обслуживания велосипеда. И, знаете, спасло абсолютно все! И запасные камеры с ремкомплектом, и сменная одежда, и вторая обувь, в которую я переобувался, когда первая безнадежно промокала. Бесполезным точно не оказалось вообще ничего.
На какой день или километр пришелся главный «кризис» и как вы заставляли себя снова и снова крутить педали?
Это стандартная история во всех моих длительных заездах. Примерно на третий день наступает первая волна переутомления: затекает спина, начинают сильно забиваться ноги. В таком состоянии приходится ехать день-два, а потом как будто открывается второе дыхание. На самом деле это естественный процесс адаптации организма к длительным нагрузкам.
На тренировках перед заездом я проезжал за раз по 100–150 километров, но делал это разово, пару раз в неделю. А в случае велопохода приходилось выдавать по 180–190 километров несколько дней подряд — именно к этому темпу организму и приходилось адаптироваться. А заставлять себя не приходилось: лучшим мотиватором были заранее купленные билеты на поезд из Питера в Самару. Нужно было успеть, а значит — строго выдерживать суточный километраж.
Какой отрезок трассы оказался самым живописным (и райским!), а какой — адовым, сложным по качеству покрытия и трафику?
По качеству покрытия настоящего «ада» не было вообще: весь путь я двигался по двум федеральным трассам с хорошим асфальтом и широченными обочинами. А вот абсолютный кайф по видам и природе — это ожидаемо Ленинградская и Новгородская области! Их непередаваемая северная эстетика с клюквенными болотами, реликтовыми еловыми лесами и бесчисленными прозрачными озерами заставляла напрочь забывать о любой усталости.
Существует ли для вас идеальный изотоник для таких событий? Что помогало восстанавливаться и как выглядел ваш рацион на трассе?
Лучший изотоник для меня — это «Ессентуки-17»! Преимущественно водно-солевой баланс я восполнял им, хотя часть пути прошел и на профессиональных спортивных изотониках.
А основной рацион в таких походах — это быстрые углеводы, проще говоря, сладкое. Примерно раз в час-полтора я закидывался им. Обедал и ужинал в основном в придорожных столовых и сетевых магазинах, которых на трассе, к счастью, было приятно много.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Максим Кукушкин
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