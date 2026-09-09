Шоссейный вызов: как тольяттинец Максим Кукушкин проехал 1900 километров до Петербурга за 10 дней

Откуда появилась такая сильная мотивация для осуществления бешеного велопутешествия?

Тут сложилось сразу несколько факторов! Во-первых, я искренне обожаю велопоходы. Во-вторых, меня всегда манила дорога, трасса, неопределенность, неизвестность и чистая спонтанность. Лучшей формой сочетания всего этого может быть только длительный велопоход на сверхдальнее расстояние. Плюс, конечно же, это проверка и испытание себя — куда без этого!

Годом ранее я уже ездил на велосипеде из Тольятти в Москву и прошел этот путь в 1064 километра за семь дней. Тогда я понял, что способен на большее. Выбор нового маршрута был недолгим — Петербург, 1900 километров и ровно 10 дней.

Что сказали близкие и друзья, когда вы впервые озвучили свой амбициозный план? Кто-то вообще поверил, что это реально сделать за такой срок?

О моих планах знала только семья — жена, дети и родители. До первого велопохода к моим намерениям относились со скепсисом, но когда я успешно закрыл трек в 1000 километров до Москвы, весь скепсис испарился. Про поход до Питера семья знала почти за год, поэтому неожиданностью это не стало ни для кого, а вот друзья и коллеги узнали о моем марш-броске уже постфактум — из пабликов и репостов. Потом было много поздравлений, удивления и респекта!

Расскажите про свой транспорт. Что из вещей в итоге спасло в дороге, а что оказалось абсолютно бесполезным грузом?

На этот раз я ехал на гравийном карбоновом велосипеде, который прекрасно подходит для дальних поездок. Сам велосипед весит около девяти килограммов, а вместе с сумками и вещами общий вес составлял порядка 15 — для туристического велосипеда это немного. Во многом именно легкость и универсальность байка помогли мне пройти этот трек.

Из вещей я взял комплект теплой одежды, сменную обувь, мембранную куртку от дождя и комплект для обслуживания велосипеда. И, знаете, спасло абсолютно все! И запасные камеры с ремкомплектом, и сменная одежда, и вторая обувь, в которую я переобувался, когда первая безнадежно промокала. Бесполезным точно не оказалось вообще ничего.