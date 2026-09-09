На двух ногах (и двух колесах!): 12 и 13 сентября у стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдут ночной забег и Чемпионат Самары по дуатлону

Федерация триатлона Самарской области решила добавить сентябрю огонька! На этих выходных, 12 и 13 сентября, территория у стадиона «Солидарность Самара Арена» превратится в место сбора спортсменов: здесь пройдут ночной забег и Чемпионат Самары по дуатлону.

Субботний вечер будет полностью отдан любителям беговых трасс: в семь вечера стартует забег «Ночная Арена» — пятикилометровый спринт вокруг освещенного стадиона. На следующий день на старт выйдут участники Чемпионата Самары по дуатлону «АРЕНА‑СПРИНТ»: взрослых атлетов ждут пять километров бега, 20 километров на скоростной велосипедной трассе и финальный контрольный забег на два с половиной километра.

Параллельно пройдет и Первенство Самарской области, где за медали поборются юниоры и дети от 11 до 17 лет (для них будут проложены специальные адаптивные дистанции!). А для тех, кто пока на «вы» со спортом, подготовят интерактивные фан-зоны и площадки от партнеров мероприятия.

Фото: Архивы пресс-служб