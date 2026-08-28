Америка на волжских газонах: в парке Гагарина пройдет дебютная игра по бейсболу

На спортивно-досуговую сцену выходит бейсбол (и мы очень рады таким новинкам!): в эту субботу в полдень парке Гагарина пройдет первая пробная бейсбольная игра в истории города. На поле сойдутся две команды — «Белые петухи» и «Черные петухи». Эти ребята обещают не просто спортивное состязание, а настоящий праздник с американским вайбом, где каждый сможет проникнуться духом классического бейсбольного матча (спойлер: посмотреть игру сможет любой желающий!).

Помимо зрелища (с битами и мячами!), гостей ждет приятная гастрономическая поддержка: от согревающих напитков до капкейков.

Слава Матвиенко, сооснователь команды «Самара Ростерс» :

Мы уже второй год занимаемся бейсболом, участвовали пару раз на соревнованиях в Уфе, но у нас всегда был неполный состав. Сейчас наконец-то удалось собрать постоянную команду! Столкнулись с проблемой, что поблизости нет соперников для игр. Ждать соревнований в других регионах не хочется, поэтому пришли к тому, что нужно пробовать организовывать собственную лигу в Самаре. Цель такая: набрать две полноценные команды для игровой практики, чтобы в дальнейшем выезжать на турниры единым составом.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Алексей Косма