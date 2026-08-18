Они еще не договорили (а вернее, не добежали!): 5 сентября стартуют вторые «Супер Сутки»

Для меня самое главное в «Супер Сутках» — это веселье! Когда спорт идет рука об руку с радостью, удовольствием и общением в хорошей компании, не приходится заставлять себя двигаться. Это событие как раз про то, чтобы каждый смог прочувствовать это на себе.

В этом году проект стал самостоятельным — и это главная фишка по сравнению с прошлым забегом. Тогда трасса была ограничена рамками фестиваля, частью которого мы являлись. А теперь маршрут пройдет по всем трем очередям набережной и внутри Струковского сада, где разместится наша точка поддержки. Плюс приготовили несколько сюрпризов: о каких-то из них расскажем в анонсах ближе к старту, а другие оставим в секрете до самого конца (пусть будет интрига!).

Места для забега выбирали не случайно: Волга — сердце Самары, а набережная уже давно стала главной беговой локацией города (достаточно выйти на прогулку воскресным утром, чтобы в этом убедиться). В Струковском саду у нас в этом году прошел традиционный новогодний «Забег Обещаний» — всей страной с двенадцати дня бежали во исполнение обещаний, написанных на номерах. Нам очень понравилось: у этого места своя особая беговая энергетика.

Особенно советую поучаствовать тем, кто думает, что бегать тяжело. Приходите — мы покажем, что это легко и весело!