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Золотой дубль: самарские спортсменки победили на международном турнире Lishuy Open

 

Российские спортсмены вернулись с международного турнира по роллер-спорту Lishuy Open, который проходил под эгидой World Skate. В составе национальной команды выступили 23 спортсмена (и пополнили актив сразу семью медалями!)

Примечательно, что львиную долю триумфа ( в виде двух золотых медалей!) забрали спортсменки из Самарской области. Вероника Жерельникова не просто дебютировала на зарубежной арене, но и установила мировой рекорд: взлетела на 140 сантиметров  в дисциплине «прыжки в высоту». Золотой успех поддержала Анна Кукушкина (лауреат премии 2026 года «ТОП50. Люди, которые меняют город»!), она стала победительницей в дисциплине «слайды». Ну гордимся!

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Российские спортсмены

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