руководитель SUPERSPORT Running и со-основатель школы

Этим летом команда SUPERSPORT в направлении хайкинг отправляется в первое пятидневное пешее путешествие вокруг Самарской Луки! Это не просто поход, а целая история, которая будет писаться вместе с культовым стартом X-Waters Samara 181 — уникальным пятидневным заплывом на 181 километров, пролегающим там же. Мы будем вместе стартовать и финишировать (кто-то по суше, кто-то по воде), ночевать в общем палаточном лагере на живописных стоянках, есть вместе и, конечно, бесконечно общаться в отличной компании на любимых вечерних посиделках у костра.

Мы возьмем эти 220 километров за пять дней по самым красивым местам Самарской Луки: сквозь леса, поля, холмы и множество поселений. Нас ждут рассветы и закаты на берегу Волги, а также главные знаковые места региона, которые мы увидим собственными глазами.

Мы идем не за медалями — это слишком просто. Мы идем писать свою личную историю: проверить себя на прочность, вдохнуть полной грудью энергию природы и сохранить впечатления, которые останутся навсегда. Это история, которую нельзя купить, ее можно только пройти.