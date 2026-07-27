На волне лета Самарская Лука становится не просто точкой на карте, а сценой для большого приключения. Команда SUPERSPORT в направлении хайкинг бросает вызов стихиям (и себе!) в первом пятидневном пешем путешествии по родным просторам. Маршрут, проложенный по лесным тропам и бескрайним полям, в этом году пройдет параллельно с epic swim-стартом X-Waters Samara 181. Вместе — в путь, вместе — на финиш, а по вечерам — общий костер и разговоры обо всем!
Старт встречи сегодня в половину восьмого (в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе»!).
Владимир Митрохин
руководитель SUPERSPORT Running и со-основатель школы
Этим летом команда SUPERSPORT в направлении хайкинг отправляется в первое пятидневное пешее путешествие вокруг Самарской Луки! Это не просто поход, а целая история, которая будет писаться вместе с культовым стартом X-Waters Samara 181 — уникальным пятидневным заплывом на 181 километров, пролегающим там же. Мы будем вместе стартовать и финишировать (кто-то по суше, кто-то по воде), ночевать в общем палаточном лагере на живописных стоянках, есть вместе и, конечно, бесконечно общаться в отличной компании на любимых вечерних посиделках у костра.
Мы возьмем эти 220 километров за пять дней по самым красивым местам Самарской Луки: сквозь леса, поля, холмы и множество поселений. Нас ждут рассветы и закаты на берегу Волги, а также главные знаковые места региона, которые мы увидим собственными глазами.
Мы идем не за медалями — это слишком просто. Мы идем писать свою личную историю: проверить себя на прочность, вдохнуть полной грудью энергию природы и сохранить впечатления, которые останутся навсегда. Это история, которую нельзя купить, ее можно только пройти.
Текст: Юлия Баранова
Фото: Архивы пресс-служб
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