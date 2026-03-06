Прыжок над Волгой: Кирилл Проничев о том, как в Самарской области развивается парашютный спорт

«Сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло»

Помните свой первый прыжок? Где и когда это было?

Я пришел в парашютный спорт в 2005 году и свой первый прыжок совершил в патриотическом клубе в Кинеле. Это была секция при аэродроме Бобровка. До этого всегда занимался и легкой атлетикой, и волейболом, и военно-прикладными дисциплинами.

А почему остановились именно на парашютном спорте?

Все просто – получил желанный адреналин после дебютного прыжка. Понравилось! Для меня это та самая возможность посмотреть на землю с высоты (еще и полетать в самолете или вертолете!). Конечно, сначала коленки тряслись, особенно когда на меня одевали парашют. В момент, когда двери самолета открылись, я сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло. На тот момент мне было четырнадцать лет.

Насколько я понимаю, после этого вас было уже не остановить? Были и всероссийские, и международные соревнования?

Все это началось, когда я стал немного постарше, в шестнадцать лет: катался на областные и всероссийские соревнования – Кубок и Чемпионаты по атлетическому многоборью, в том числе в Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде. А в июне 2019 года впервые поехал в Австрию на международные соревнования. Кроме нас и хозяев участвовали французы и представители других европейских стран. В нашу сборную вошли три человека: я из Самары, а еще ребята из Москвы и Перми.