Прыжок над Волгой: Кирилл Проничев о том, как в Самарской области развивается парашютный спорт

Прыжок с парашютом кажется чем-то из разряда «когда-нибудь потом» (страшно, дорого, сложно!). Но на самом деле летать можно прямо здесь, в Самарской области, а сделать решающий шаг (в прямом смысле слова!) – уже в подростковом возрасте. В попытках разобраться, с чего начать дико смелый перформанс, Собака.ru обратилась к мастеру спорта Кириллу Проничеву: разобрались, как все устроено, где в регионе можно прыгать, что происходит в голове в свободном падении и почему вторая попытка может оказаться сложнее первой.
И да, виды на Волгу и Самарскую Луку стоят того, чтобы сделать шаг в пустоту.
«Сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло»
Помните свой первый прыжок? Где и когда это было?
Я пришел в парашютный спорт в 2005 году и свой первый прыжок совершил в патриотическом клубе в Кинеле. Это была секция при аэродроме Бобровка. До этого всегда занимался и легкой атлетикой, и волейболом, и военно-прикладными дисциплинами.
А почему остановились именно на парашютном спорте?
Все просто – получил желанный адреналин после дебютного прыжка. Понравилось! Для меня это та самая возможность посмотреть на землю с высоты (еще и полетать в самолете или вертолете!). Конечно, сначала коленки тряслись, особенно когда на меня одевали парашют. В момент, когда двери самолета открылись, я сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло. На тот момент мне было четырнадцать лет.
Насколько я понимаю, после этого вас было уже не остановить? Были и всероссийские, и международные соревнования?
Все это началось, когда я стал немного постарше, в шестнадцать лет: катался на областные и всероссийские соревнования – Кубок и Чемпионаты по атлетическому многоборью, в том числе в Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде. А в июне 2019 года впервые поехал в Австрию на международные соревнования. Кроме нас и хозяев участвовали французы и представители других европейских стран. В нашу сборную вошли три человека: я из Самары, а еще ребята из Москвы и Перми.
«Для тех, кто реально хочет заниматься, возраст не помеха»
Задам банальный, но важный для нас вопрос: где и как учатся прыгать?
В Самарской области для этого есть несколько площадок: аэродром Бобровка в Кинельском районе и наша основная база команды ЦСКА в селе Рождествено. Обучают аэротрубным дисциплинам и точности приземления.
Точности приземления? Как этому учатся?
О, это интересно! На земле лежит мат два на два метра, а в центре – круглый шестнадцатисантиметровый датчик, похожий на большую тарелку. Нужно прыгнуть и попасть ровно в «яблочко».
Как начать заниматься парашютным спортом?
Сейчас мы набираем ребят на обучение на базе ЦСКА, присоединиться к нам можно с тринадцати лет. До четырнадцати подростки учатся укладывать парашют и изучают теорию, а еще посещают спортзал и бассейн под присмотром тренера.
Прыгаем в селе Рождествено с вертолетов МИ-2 и МИ-8. А дальше как пойдет: кто-то после дебюта завязывает с прыжками из-за страха, а кто-то продолжает заниматься. Лично мы принимаем желающих до восемнадцати-двадцати лет.
Так, а тем, кто постарше, дорога в небо закрыта?
Этим занимаются частные клубы, один из них как раз есть в Бобровке. Так что для тех, кто реально хочет заниматься, возраст не помеха.
Получается, прыгать можно только в Бобровке и Рождествено?
Да, только там, но и этого пока хватает. Если говорить о планах по обустройству новых точек, то тут есть свои подводные камни. Например, нужна взлетная полоса.
«Говорят, второй прыжок страшнее первого»
А есть миф о парашютном спорте, который вы хотели развеять, чтобы подогреть к нему интерес?
Говорят, второй прыжок страшнее первого. Сейчас объясню: сначала ты выходишь в неизвестность без четких ощущений, что вообще происходит, а вот в следующий раз уже примерно понимаешь, что тебя ждет. Страхи, переживания, более осмысленные действия – все накладывается друг на друга.
Здесь нужна сила воли! После второго прыжка ты как раз понимаешь, как же это круто, и обычно не можешь остановиться. Адреналин делает свое дело.
Что еще (кроме адреналина, о котором мы так часто говорили в интервью!) парашютный спорт может дать человеку?
Возможность взглянуть на привычные виды с иного ракурса (с высоты птичьего полета!), полное спокойствие и действительно незабываемые впечатления. Вот прыгаешь, смотришь на Самарскую Луку и просто наслаждаешься…
Текст: Артем Элекин
Фото: Личный архив героя
