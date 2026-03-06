Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Прыжок над Волгой: Кирилл Проничев о том, как в Самарской области развивается парашютный спорт

Прыжок с парашютом кажется чем-то из разряда «когда-нибудь потом» (страшно, дорого, сложно!). Но на самом деле летать можно прямо здесь, в Самарской области, а сделать решающий шаг (в прямом смысле слова!) – уже в подростковом возрасте. В попытках разобраться, с чего начать дико смелый перформанс, Собака.ru обратилась к мастеру спорта Кириллу Проничеву: разобрались, как все устроено, где в регионе можно прыгать, что происходит в голове в свободном падении и почему вторая попытка может оказаться сложнее первой. 

И да, виды на Волгу и Самарскую Луку стоят того, чтобы сделать шаг в пустоту.

«Сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло» 

Помните свой первый прыжок? Где и когда это было?

Я пришел в парашютный спорт в 2005 году и свой первый прыжок совершил в патриотическом клубе в Кинеле. Это была секция при аэродроме Бобровка. До этого всегда занимался и легкой атлетикой, и волейболом, и военно-прикладными дисциплинами.

А почему остановились именно на парашютном спорте?

Все просто – получил желанный адреналин после дебютного прыжка. Понравилось! Для меня это та самая возможность посмотреть на землю с высоты (еще и полетать в самолете или вертолете!). Конечно, сначала коленки тряслись, особенно когда на меня одевали парашют. В момент, когда двери самолета открылись, я сначала посмотрел, как прыгают другие ребята, потом подошел к двери, сделал шаг – и страх как рукой сняло. На тот момент мне было четырнадцать лет.

Насколько я понимаю, после этого вас было уже не остановить? Были и всероссийские, и международные соревнования?

Все это началось, когда я стал немного постарше, в шестнадцать лет: катался на областные и всероссийские соревнования – Кубок и Чемпионаты по атлетическому многоборью, в том числе в Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде. А в июне 2019 года впервые поехал в Австрию на международные соревнования. Кроме нас и хозяев участвовали французы и представители других европейских стран. В нашу сборную вошли три человека: я из Самары, а еще ребята из Москвы и Перми. 

«Для тех, кто реально хочет заниматься, возраст не помеха» 

Задам банальный, но важный для нас вопрос: где и как учатся прыгать?

В Самарской области для этого есть несколько площадок: аэродром Бобровка в Кинельском районе и наша основная база команды ЦСКА в селе Рождествено. Обучают аэротрубным дисциплинам и точности приземления.

Точности приземления? Как этому учатся?

О, это интересно! На земле лежит мат два на два метра, а в центре – круглый шестнадцатисантиметровый датчик, похожий на большую тарелку. Нужно прыгнуть и попасть ровно в «яблочко».

Как начать заниматься парашютным спортом?

Сейчас мы набираем ребят на обучение на базе ЦСКА, присоединиться к нам можно с тринадцати лет. До четырнадцати подростки учатся укладывать парашют и изучают теорию, а еще посещают спортзал и бассейн под присмотром тренера. 

Прыгаем в селе Рождествено с вертолетов МИ-2 и МИ-8. А дальше как пойдет: кто-то после дебюта завязывает с прыжками из-за страха, а кто-то продолжает заниматься. Лично мы принимаем желающих до восемнадцати-двадцати лет. 

Так, а тем, кто постарше, дорога в небо закрыта?

Этим занимаются частные клубы, один из них как раз есть в Бобровке. Так что для тех, кто реально хочет заниматься, возраст не помеха.

Получается, прыгать можно только в Бобровке и Рождествено?

Да, только там, но и этого пока хватает. Если говорить о планах по обустройству новых точек, то тут есть свои подводные камни. Например, нужна взлетная полоса. 

«Говорят, второй прыжок страшнее первого» 

А есть миф о парашютном спорте, который вы хотели развеять, чтобы подогреть к нему интерес?

Говорят, второй прыжок страшнее первого. Сейчас объясню: сначала ты выходишь в неизвестность без четких ощущений, что вообще происходит, а вот в следующий раз уже примерно понимаешь, что тебя ждет. Страхи, переживания, более осмысленные действия – все накладывается друг на друга.

Здесь нужна сила воли! После второго прыжка ты как раз понимаешь, как же это круто, и обычно не можешь остановиться. Адреналин делает свое дело.

Что еще (кроме адреналина, о котором мы так часто говорили в интервью!) парашютный спорт может дать человеку?

Возможность взглянуть на привычные виды с иного ракурса (с высоты птичьего полета!), полное спокойствие и действительно незабываемые впечатления. Вот прыгаешь, смотришь на Самарскую Луку и просто наслаждаешься… 

Текст: Артем Элекин
Фото: Личный архив героя

