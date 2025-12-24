Как открыть фитнес-бизнес с нуля (или вывести его из кризиса) и не прогореть? Отвечает Александр Биткин!

Нырять в фитнес-бизнес без сопровождения, запускать новые стартапы или в одиночку выводить их из кризисных ситуаций – всегда рискованная история, которую могут поджидать временные, финансовые и репутационные потери. За реально работающими советами идем к сооснователю компании Fitnesskey.ru и соучредителю успешного фитнес-клуба Fitness Boutique: уже тринадцать лет Александр Биткин помогает предпринимателям обустраивать и развивать фитнес-проекты – от огромных сетей до небольших домашних залов – и показывает на собственном примере, что открывать спортивные клубы – это выгодно. Главное – знать, как правильно это делать!
«Важно, чтобы клиенты сосредотачивались на своих целях, не отвлекаясь на детали реализации проекта»
Когда и как появилась идея запустить Fitnesskey.ru?
Fitnesskey.ru был основан для того, чтобы создавать и развивать фитнес-проекты, охватывающие весь процесс: от идеи до реализации. Команда решила сосредоточиться на комплексном подходе к разработке фитнес-концепций, чтобы обеспечивать высокое качество услуг и окупаемость проектов. Сама история создания началась в середине 2012 года с понимания, что многие фитнес-проекты сталкиваются с трудностями на различных этапах своего развития. Мы решили объединить свои знания и опыт для помощи другим бизнесам и предлагать им комплексные решения.
Стало понятно, что запуск фитнес-проекта требует не только концептуального подхода, но и глубокой экспертизы в различных аспектах бизнеса. Так мы и решили предлагать услуги под ключ: нам было важно, чтобы клиенты сосредотачивались на своих целях, не отвлекаясь на детали реализации проекта.
Как один проект помог в реализации другого?
Fitnesskey.ru как раз и помог появиться нашему (одному из!) проекту – Fitness Boutique. Опыт и знания, полученные в процессе работы за многие годы, сделали это пространство не очередным фитнес-клубом, а тем местом, которое сразу влюбило в себя аудиторию. Fitness Boutique – это камерный клуб для семейного отдыха, где ценности сервиса ставятся на первое место.
«Лучше, а самое главное – дешевле обращаться за помощью именно на стадии идеи, чтобы избежать финансовых потерь»
Главная задача Fitnesskey.ru – создание и развитие фитнес-проектов: от концепта до «последнего гвоздя». Не было ли идеи сфокусироваться на чем-то одном?
Изначально было желание охватить разные аспекты фитнес-индустрии, но постепенно команда поняла важность комплексного подхода для успешной реализации проектов. Этот переход к многостороннему развитию произошел в процессе работы уже в 2014 году, когда мы увидели, что многие клиенты нуждаются именно в таком комплексном подходе.
Бывает ли такое, что компании обращаются к вам повторно? И есть ли те клиенты, проекты которых вы ведете на регулярной основе?
Да, такое действительно бывает. Многие клиенты возвращаются повторно, например, когда требуется расширение или доработка уже выполненного проекта, поддержка текущего продукта, обновление по новым требованиям или консультации. Есть и клиенты, с которыми Fitnesskey.ru работает на регулярной основе в форматах ежемесячной поддержки, сопровождения продукта, консультаций или серий связанных задач в рамках одного долгосрочного проекта.
Бывают ли случаи, когда вы не можете помочь?
Такое случается – и это совершенно нормально. Например, если заказчик уже выбрал (по нашему мнению, убыточную!) концепцию. Конечно, после анализа мы предложим рассмотреть другой формат или вовсе откажемся от совместной работы, так как это наша репутация, и мы не станем браться за изначально провальный проект. Запросы, связанные с незаконной или рискованной деятельностью, мы также не рассматриваем. Так, если проект предполагает мошенничество, обман клиентов, уклонение от сертификаций или стандарта безопасности, Fitnesskey.ru точно не сможет помочь с планированием, инструкциями или материалами. Да и в целом, если бизнес противоречит общепринятым этическим нормам, например, эксплуатирует уязвимые группы или просит формировать манипулятивные стратегии, мы ограничим помощь и предложим владельцам безопасные альтернативы.
Важно, что мы не занимаемся ремонтом: наш проект разрабатывает зонирование, исходя из выбранной концепции, с максимальным использованием полезного пространства, с привязкой к коммуникациям, и, исходя из опыта, дает рекомендации, как избежать ошибок и финансовых потерь. А по вопросам стройки и ремонта мы всегда советуем обращаться к профильным специалистам.
Многие могут подумать, что помощь Fitnesskey.ru нужна только тогда, когда бизнес находится на самом старте. Так ли это? И кто к вам обращается за поддержкой?
Мы можем помочь на разных этапах, не только на старте. Хотя не скрою, что лучше, а самое главное – дешевле обращаться за помощью именно на стадии идеи, чтобы избежать финансовых потерь. Главная трудность зависит от конкретной ситуации, но чаще всего – это сочетание ограниченных ресурсов и неопределенности в фокусе продукта и целого рынка.
К нам обращаются и стартапы на ранней стадии, и растущие компании, и корпоративные проекты на стадии трансформации, и проекты, которые переживают кризисы.
«Не будет второго шанса произвести первое впечатление»
Одна из основных отраслей – это продажа мультибрендового оборудования по всей России. Из каких этапов состоит этот процесс?
Процесс продажи оборудования для фитнес‑клубов мы осуществляем под ключ в любую точку России и СНГ, сам же процесс можно разбить на несколько ключевых этапов: от исследования рынка до постпродажного сопровождения. Мы тщательно анализируем сферу и портрет клиента, формируем типовые комплектации и прайс‑политику, ищем и отбираем производителей, оцениваем соответствие ассортимента и согласовываем его, прорабатываем маржинальность и скидочные условия. А дальше начинаются этапы логистики и складирования, согласования и подписания контрактов, доставки и монтажа, приемки и сдачи объекта.
Разным клубам подходит разное оборудование?
Да, выбор зависит от формата проекта, целевой аудитории, площади, бизнес-модели и уровня сервиса.
Понимают ли это владельцы клубов?
Если ответить кратко – девяносто процентов не понимает, делает выбор ошибочно, инвестируют много и бесполезно. Владельцы сетей и опытные предприниматели обычно хорошо осведомлены: они требуют конкретные технические и сервисные условия. Однако среди частных владельцев, особенно тех, кто запускает первый проект, встречается непонимание нюансов. Возникают и ошибки – покупка «универсального» дорогого премиум‑оборудования для лоукост-модели, либо, наоборот, приобретение дешевых тренажеров в премиум‑клуб.
Видела, что вы занимаетесь и домашними залами – частый ли это запрос?
Запросы на домашние залы встречаются часто, включая и гостиничные. Это популярная услуга для людей, которые хотят тренироваться с комфортом дома или оборудовать помещение под конкретные цели. Мы помогаем и с ценовыми вопросами, и с комплектацией, и с максимальным использованием пространства.
Вопросов даже об устройстве домашнего зала всегда очень много, а теперь представьте, сколько их при открытии целого бизнеса!
Настроить все бизнес-процессы – это лишь половина дела, важно продолжить их правильно вести. Обучаете ли вы ведению фитнес-проектов с нуля? Какие знания вы даете?
Мы обучаем ведению фитнес‑проектов с нуля и сопровождению после запуска. При этом всю информацию мы адаптируем под уровень и формат – индивидуальный, командный или в виде кратких курсов. Помогаем и в вопросах стратегии, концепции, бизнес‑модели, операционных процессов, подбора и управления штатом, работы с подрядчиками и поставщиками, финансов и метрик, учета доходов и расходов, продаж, маркетинга, юридических аспектов – и не только!
Фитнес клуб – это бизнес, который включает в себя сложные процессы, и их лучше выстраивать до запуска. Не будет второго шанса произвести первое впечатление. Да и на исправление того, что уже сделано неправильно, уйдет много времени, денег и репутации. Так что важно создавать уникальные проекты на старте, чтобы в дальнейшем не конкурировать при помощи скидок!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
