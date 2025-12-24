Как открыть фитнес-бизнес с нуля (или вывести его из кризиса) и не прогореть? Отвечает Александр Биткин!

«Лучше, а самое главное – дешевле обращаться за помощью именно на стадии идеи, чтобы избежать финансовых потерь»

Главная задача Fitnesskey.ru – создание и развитие фитнес-проектов: от концепта до «последнего гвоздя». Не было ли идеи сфокусироваться на чем-то одном?

Изначально было желание охватить разные аспекты фитнес-индустрии, но постепенно команда поняла важность комплексного подхода для успешной реализации проектов. Этот переход к многостороннему развитию произошел в процессе работы уже в 2014 году, когда мы увидели, что многие клиенты нуждаются именно в таком комплексном подходе.

Бывает ли такое, что компании обращаются к вам повторно? И есть ли те клиенты, проекты которых вы ведете на регулярной основе?

Да, такое действительно бывает. Многие клиенты возвращаются повторно, например, когда требуется расширение или доработка уже выполненного проекта, поддержка текущего продукта, обновление по новым требованиям или консультации. Есть и клиенты, с которыми Fitnesskey.ru работает на регулярной основе в форматах ежемесячной поддержки, сопровождения продукта, консультаций или серий связанных задач в рамках одного долгосрочного проекта.

Бывают ли случаи, когда вы не можете помочь?

Такое случается – и это совершенно нормально. Например, если заказчик уже выбрал (по нашему мнению, убыточную!) концепцию. Конечно, после анализа мы предложим рассмотреть другой формат или вовсе откажемся от совместной работы, так как это наша репутация, и мы не станем браться за изначально провальный проект. Запросы, связанные с незаконной или рискованной деятельностью, мы также не рассматриваем. Так, если проект предполагает мошенничество, обман клиентов, уклонение от сертификаций или стандарта безопасности, Fitnesskey.ru точно не сможет помочь с планированием, инструкциями или материалами. Да и в целом, если бизнес противоречит общепринятым этическим нормам, например, эксплуатирует уязвимые группы или просит формировать манипулятивные стратегии, мы ограничим помощь и предложим владельцам безопасные альтернативы.

Важно, что мы не занимаемся ремонтом: наш проект разрабатывает зонирование, исходя из выбранной концепции, с максимальным использованием полезного пространства, с привязкой к коммуникациям, и, исходя из опыта, дает рекомендации, как избежать ошибок и финансовых потерь. А по вопросам стройки и ремонта мы всегда советуем обращаться к профильным специалистам.

Многие могут подумать, что помощь Fitnesskey.ru нужна только тогда, когда бизнес находится на самом старте. Так ли это? И кто к вам обращается за поддержкой?

Мы можем помочь на разных этапах, не только на старте. Хотя не скрою, что лучше, а самое главное – дешевле обращаться за помощью именно на стадии идеи, чтобы избежать финансовых потерь. Главная трудность зависит от конкретной ситуации, но чаще всего – это сочетание ограниченных ресурсов и неопределенности в фокусе продукта и целого рынка.

К нам обращаются и стартапы на ранней стадии, и растущие компании, и корпоративные проекты на стадии трансформации, и проекты, которые переживают кризисы.