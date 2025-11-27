Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Фитнес по-честному: клуб Royal Gym объявил «Черную пятницу»

Мощная мотивация для тех, кто ее ждал: до лета осталось сто восемьдесят пять дней. Пересчитываем, начинаем подготовку (нет, не рано!) и вкладываемся в себя на этой «Черной пятнице» вместе с Royal Gym. В течение трех дней – с 28 по 30 ноября – можно пройти бесплатный тест-драйв оборудования и велнес-зоны клуба, получить персональный инструктаж от дежурного тренера, зарядиться под диджей-сет, поучаствовать в турнире – внимание! – по армрестлингу и узнать больше обо всех спа-программах и инновационных процедурах (читать: помощниках в вопросах омоложения и коррекции фигуры!) от Royal Medical SPA.

Фото: архивы пресс-службы

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: