Все на продленку! Рассказываем, как фитнес-клуб Fitness Boutique превратился в пространство для всей семьи и какие детские программы здесь есть

Тренеры фитнес-клуба Fitness Boutique знают: занятые дети – спокойные (и спортивные!) родители. Все про детские программы – от спортивных направлений до обучения, фитнес-кафе со сбалансированной едой, массаж, спа и по-настоящему индивидуальный подход к самым маленьким гостям – Собака.ru рассказали Кристина Свешникова и Алексей Захаров.
Детские направления – довольно необычное решение для фитнес-клуба. Когда и как они появились в Fitness Boutique?
Кристина: Эта идея возникла еще на этапе формирования концепции клуба: основатели пространства хотели создать такое место, в котором семья могла бы проводить время вместе и развиваться всесторонне, а не только тренироваться. Запуск детских направлений состоялся сразу после расширения основного зала: сначала пилотным проектом стали небольшие секции по осознанной двигательной активности и творческим занятиям, после – добавились языковые и творческие направления. Мы ориентировались на интеграцию физического развития, интеллектуального и социального роста, чтобы дети могли развиваться всесторонне, пока родители занимаются спортом.
Какие спортивные детские направления есть в клубе? Есть и групповые, и индивидуальные занятия?
Кристина: В клубе предусмотрены разнообразные направления: спорт и координация для малышей, детские фитнес-программы, направленные на развитие силы, гибкости и аэробной выносливости, секции по шахматам, уроки рисования, а также базовые занятия по боксу для детей. Возрастные ограничения в каждом конкретном направлении свои: например, есть программы для малышей от трех до пяти лет, затем от шести до девяти, от десяти до двенадцати, а после этого уже идут подростковые форматы. Есть как групповые, так и индивидуальные занятия: групповые подходят для социализации и развития командного духа, а индивидуальные позволяют корректировать занятия под конкретные цели ребенка.
Настоящие супергерои клуба – детские тренеры – какие они?
Алексей: Команда детских тренеров состоит из специалистов с профильным образованием: педагогов по физической культуре и дополнительному образованию, инструкторов по спортивной физической подготовке и сертифицированных профи по выбранным направлениям – от йоги для детей до шахмат и рисования. Мы уделяем внимание постоянному обучению и сертификациям, чтобы держать высокий стандарт и обеспечивать безопасность занятий.
В клубе есть и образовательные программы – какие?
Кристина: Спортивные занятия – далеко не все, что есть в клубе: языковые курсы по английскому, китайскому и испанскому, художественные мастер-классы, шахматы, рисование – мы за всестороннее развитие.
На какую аудиторию рассчитаны детские программы? Для кого они удобны?
Алексей: Детские программы рассчитаны на детей от трех до десяти лет и подростков, чьи расписания позволяют сочетать занятия спортом, всестороннее развитие и отдых. Удобство выражается в том, что родители могут заниматься в зале, пока дети посещают соседние образовательные или творческие секции, а затем вместе отдыхают в спа-зоне или в фитнес-кафе. Для удобства программы адаптированы под школьное расписание.
Три главных преимущества занятий в клубе – какие они?
Алексей: Во-первых, это комфорт и безопасность: мы предлагаем развивающий досуг в одном месте с профессиональным контролем и безопасной средой. Во-вторых, комплексное развитие: физическое развитие в сочетании с языками, творчеством и логическими играми. В-третьих, время и гибкость: родители могут выбрать расписание – детские направления работают параллельно с тренировками взрослых.
В Fitness Boutique работает свое пэпэ-кафе. Часто ли дети им пользуются?
Кристина: У нас работает фитнес-кафе, главный акцент в нем – на здоровое питание. Дети пользуются им регулярно, особенно после физической активности. Да и родителям оно нравится: многие предпочитают меню без лишних сахаров, с фокусом на полезные перекусы и рациональные порции. В меню присутствуют салаты, запеченные блюда, орехи в умеренных порциях, цельнозерновые снэки и напитки без добавленного сахара. И – к слову – мы регулярно просим родителей участвовать в формировании детского меню через краткие опросы и отзывы.
Видела, что в клубе есть и массаж – доступны ли детские программы?
Алексей: Релакс нужен не только взрослым, но и детям! У нас предусмотрены программы спортивного восстановления и массаж: легкие – для снятия мышечного напряжения после активных занятий, а также программы по растяжке и релаксации под руководством специалистов. Это помогает детям восстанавливаться, искоренять травмы и учит внимательно относиться к своему телу.
Подразумеваю, что в фитнес-клубе будут проводиться еще и детские праздники.
Алексей: И вы правы! Мы планируем организацию детских праздников и тематических мероприятий: новогодние и рождественские праздники, дни рождения в формате мини-активностей, творческие мастер-классы и спортивные квесты.
Есть ли планы по расширению детских программ?
Кристина: Вся наша команда постоянно работает над расширением программ: введение новых языковых и спортивных направлений, расширение шахматных и творческих секций. Сейчас задумываемся над внедрением онлайн-форматов для занятий дома и – что важно – в отпускной период.
