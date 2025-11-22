Все на продленку! Рассказываем, как фитнес-клуб Fitness Boutique превратился в пространство для всей семьи и какие детские программы здесь есть

Детские направления – довольно необычное решение для фитнес-клуба. Когда и как они появились в Fitness Boutique?

Кристина: Эта идея возникла еще на этапе формирования концепции клуба: основатели пространства хотели создать такое место, в котором семья могла бы проводить время вместе и развиваться всесторонне, а не только тренироваться. Запуск детских направлений состоялся сразу после расширения основного зала: сначала пилотным проектом стали небольшие секции по осознанной двигательной активности и творческим занятиям, после – добавились языковые и творческие направления. Мы ориентировались на интеграцию физического развития, интеллектуального и социального роста, чтобы дети могли развиваться всесторонне, пока родители занимаются спортом.

Какие спортивные детские направления есть в клубе? Есть и групповые, и индивидуальные занятия?

Кристина: В клубе предусмотрены разнообразные направления: спорт и координация для малышей, детские фитнес-программы, направленные на развитие силы, гибкости и аэробной выносливости, секции по шахматам, уроки рисования, а также базовые занятия по боксу для детей. Возрастные ограничения в каждом конкретном направлении свои: например, есть программы для малышей от трех до пяти лет, затем от шести до девяти, от десяти до двенадцати, а после этого уже идут подростковые форматы. Есть как групповые, так и индивидуальные занятия: групповые подходят для социализации и развития командного духа, а индивидуальные позволяют корректировать занятия под конкретные цели ребенка.

Настоящие супергерои клуба – детские тренеры – какие они?

Алексей: Команда детских тренеров состоит из специалистов с профильным образованием: педагогов по физической культуре и дополнительному образованию, инструкторов по спортивной физической подготовке и сертифицированных профи по выбранным направлениям – от йоги для детей до шахмат и рисования. Мы уделяем внимание постоянному обучению и сертификациям, чтобы держать высокий стандарт и обеспечивать безопасность занятий.

В клубе есть и образовательные программы – какие?

Кристина: Спортивные занятия – далеко не все, что есть в клубе: языковые курсы по английскому, китайскому и испанскому, художественные мастер-классы, шахматы, рисование – мы за всестороннее развитие.

На какую аудиторию рассчитаны детские программы? Для кого они удобны?

Алексей: Детские программы рассчитаны на детей от трех до десяти лет и подростков, чьи расписания позволяют сочетать занятия спортом, всестороннее развитие и отдых. Удобство выражается в том, что родители могут заниматься в зале, пока дети посещают соседние образовательные или творческие секции, а затем вместе отдыхают в спа-зоне или в фитнес-кафе. Для удобства программы адаптированы под школьное расписание.