Стиль выходит на поле: «Акрон» и Диана Шнайдер представят новую форму на домашнем матче с командой «Сочи»

В пятницу, 21 ноября, «Акрон» сыграет с командой «Сочи» на стадионе «Солидарность Самара Арена». Футболисты «Акрона» выйдут на поле в новых комплектах формы, созданной в коллаборации с First&Red и амбассадором бренда – Дианой Шнайдер.

В капсульной коллекции джерси и мерча  встретились две дисциплины (а кто сказал, что виды спорта не флиртуют?) – теннис и футбол – и отразили стиль и характер линий разметки футбольных полей и теннисных кортов. Широкая линия на форме символизирует футбол, тонкая – теннис.

Хедлайнером встречи станет двадцать первая ракетка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Диана Шнайдер. Перед началом игры теннисистка проведет автограф-сессию в теплой зоне стадиона на секторе С4, где каждый болельщик сможет получить карточку с ее подписью и сделать памятное фото.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: архивы пресс-служб

