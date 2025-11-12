На выходных – в клуб! Royal Gym проведет бесплатный тест-драйв услуг и инфраструктуры пространства

Узнали, как избавиться от осенней хандры: надо только (и тут никаких шуток!) впустить в свою жизнь спорт. Сделать это просто с Royal Gym – новым клубом заботы о своем теле: как раз 15 и 16 ноября – в эти субботу и воскресенье – здесь устраивают настоящий тест‑драйв услуг и инфраструктуры пространства.
Что это значит? На выходных можно свободно посетить клуб, познакомиться с командой проекта, лично убедиться в крутости спортоборудования и даже присоединиться к групповым занятиям, после которых – отдохнуть в велнес‑комплексе! В эти же даты удастся поближе узнать о Royal Medical SPA – инновационных процедурах для омоложения и коррекции фигуры, а также SPA‑ритуалах. Бодрый уикенд, который мы (и вы!) заслужили.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)