Все в бутик! Дмитрий Требунских и Александр Биткин о том, как превратить пространство в настоящую фитнес (и не только!) вселенную

Идея открыть Fitness Boutique пришла, насколько мне известно, не сразу – до этого клуба был другой, более камерный, «для своих». Почему отказались от прошлого формата?

Дмитрий: Идея открыть Fitness Boutique родилась как естественное продолжение нашего желания – давать клиентам не только спорт, но и особое отношение и атмосферу. Действительно, до этого у нас был камерный клуб «для своих»: уют, близкое общение, внимательное обслуживание – все это отличало нас от других залов. Мы отказались от прошлого формата не потому что он плохой, а потому что он не позволял масштабироваться и воплощать более персонализированные сервисы. Нынешний формат – это шаг в сторону индивидуального подхода к каждому клиенту, внедрение разнообразных программ, форматов занятий и дополнительной поддержки.

Не страшно ли было стать «очередным фитнес-клубом» и «как все»? Какие ценности вы заложили в бизнес на самом старте работы?

Александр: Мы хотели сохранить уникальную атмосферу и качество сервиса, которых не хватает в массовой фитнес-среде. Главными ценностями на старте были индивидуальный подход, забота о клиентах и их времени, образование и развитие, экологичность и последовательность в работе над телом и умом.

Интересно про название – почему именно бутик?

Александр: Название отражает концепцию: наше пространство – это не просто зал с тренажерами, а небольшая, тщательно продуманная среда, где каждый клиент получает внимание и комфорт. А «бутик» в названии говорит о внимании к деталям, качестве и персонализированном сервисе.

Какие личные «боли» вы хотели закрыть с помощью клуба?

Дмитрий: Мы видели, что запрос на достижение гармонии между физическим состоянием, эмоциональным благополучием и обучением есть не только у нас, но и у людей, которые нас окружают. Большинство волнуют нехватка времени, стеснение в больших клубах, отсутствие мотивации и наличие качественного сопровождения. Тренажеры без очередей, персональные программы, сочетание тренировок с обучением и сервисами для релаксации и саморазвития – все это то, за что гости клуба уже полюбили Fitness Boutique.