Все в бутик! Дмитрий Требунских и Александр Биткин о том, как превратить пространство в настоящую фитнес (и не только!) вселенную

Регулярные занятия спортом – задача, которая (как может показаться!) под силу только сверхлюдям. Откладываем в сторону все предубеждения «вдруг на меня косо посмотрят» или «я не смогу разобраться в тренажерах» и знакомимся с фитнес-клубом Fitness Boutique – пространством, в котором мастерски замиксовали спорт и обучение как для взрослых, так и для детей. Собственник и соучредитель бизнеса – Дмитрий Требунских и Александр Биткин – уверены, что атмосфера, индивидуальный подход к каждому гостю и мегасервис – то, что поможет не только сделать первые и такие важные шаги в спорте, но и сохранить настрой – далеко не на одну неделю!
«Бутик» в названии говорит о внимании к деталям, качестве и персонализированном сервисе»
Идея открыть Fitness Boutique пришла, насколько мне известно, не сразу – до этого клуба был другой, более камерный, «для своих». Почему отказались от прошлого формата?
Дмитрий: Идея открыть Fitness Boutique родилась как естественное продолжение нашего желания – давать клиентам не только спорт, но и особое отношение и атмосферу. Действительно, до этого у нас был камерный клуб «для своих»: уют, близкое общение, внимательное обслуживание – все это отличало нас от других залов. Мы отказались от прошлого формата не потому что он плохой, а потому что он не позволял масштабироваться и воплощать более персонализированные сервисы. Нынешний формат – это шаг в сторону индивидуального подхода к каждому клиенту, внедрение разнообразных программ, форматов занятий и дополнительной поддержки.
Не страшно ли было стать «очередным фитнес-клубом» и «как все»? Какие ценности вы заложили в бизнес на самом старте работы?
Александр: Мы хотели сохранить уникальную атмосферу и качество сервиса, которых не хватает в массовой фитнес-среде. Главными ценностями на старте были индивидуальный подход, забота о клиентах и их времени, образование и развитие, экологичность и последовательность в работе над телом и умом.
Интересно про название – почему именно бутик?
Александр: Название отражает концепцию: наше пространство – это не просто зал с тренажерами, а небольшая, тщательно продуманная среда, где каждый клиент получает внимание и комфорт. А «бутик» в названии говорит о внимании к деталям, качестве и персонализированном сервисе.
Какие личные «боли» вы хотели закрыть с помощью клуба?
Дмитрий: Мы видели, что запрос на достижение гармонии между физическим состоянием, эмоциональным благополучием и обучением есть не только у нас, но и у людей, которые нас окружают. Большинство волнуют нехватка времени, стеснение в больших клубах, отсутствие мотивации и наличие качественного сопровождения. Тренажеры без очередей, персональные программы, сочетание тренировок с обучением и сервисами для релаксации и саморазвития – все это то, за что гости клуба уже полюбили Fitness Boutique.
«Массаж, питание, релаксационные техники – удобно, что все это доступно в одном месте»
Как получилось так, что в Fitness Boutique «поженились» спорт и образование?
Дмитрий: Мы видим, что физическая активность – это двигатель дисциплины и мотивации к обучению. В нашем формате спорт поддерживает активность и концентрацию, а образовательные модули развивают умение учиться, работать над языками и другими навыками. Взрослым мы предлагаем курсы иностранных языков и дополнительных дисциплин, чтобы поддерживать интерес к развитию тела (и не только!) Детям – русский и английский языки, математику, скорочтение, шахматы, рисование – все это про развитие мышления, дисциплины и творческого подхода, что в сумме повышает общий уровень благосостояния и уверенности в себе.
Комбо фитнеса и образования – это далеко не все, что отличает вас от других клубов…
Александр: Да, в Fitness Boutique выстроена нестандартная сервисная модель: мы делаем акцент на небольшие группы, гибкие графики, высокий уровень сервиса, отсутствие очередей и давящей атмосферы. Мы интегрировали в работу и программы благополучия: массаж, питание, релаксационные техники – удобно, что все это доступно в одном месте.
«Мы стараемся создавать условия, где человек может сосредоточиться на себе без лишних переживаний по поводу взгляда окружающих»
Можно ли сказать, что с вами начинать заниматься спортом легче, потому что нет лишних мыслей «а что обо мне подумают другие?»
Дмитрий: Да, в таком формате многим проще начать свою спорт-историю. Мы стараемся создавать условия, где человек может сосредоточиться на себе без лишних переживаний по поводу взгляда окружающих.
Кто чаще становится обладателем карты в Fitness Boutique? Сложилось ли уже четкое понимание вашей аудитории?
Александр: Карты чаще оформляют занятые люди: молодые профессионалы, активные родители и люди, ценящие сервис. Да, базовое понимание аудитории уже сформировалось: это люди, которым важен не только фитнес, но и комфортная среда, время на себя и доступ к образовательным сервисам.
На решение каких главных потребностей вы рассчитывали? Как вам кажется, почему люди (и это проверено на личном опыте!) после сложного рабочего дня по собственному желанию все равно приезжают к вам на тренировки и релакс?
Александр: Основные потребности – это развитие физической выносливости, снижение стресса, личностное развитие, ощущение поддержки и прогресса. А после трудового дня многие выбирают нас за возможность «очистить голову», привести тело в порядок и получить поддержку в развитии новых навыков. И для нас это очень ценно.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
