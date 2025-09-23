Сто восемьдесят один километр отваги и выносливости! Показываем мега-спортсменов, которые пять дней плыли по Волге в рамках X-WATERS SAMARA 181

Надежда Цой:

«Я за постоянное развитие. Двадцать лет в HR, два года в шахматах и полтора года в плавании научили меня, что настоящий рост – это про расширение зоны своего мастерства, а не про соревнования с другими. Будь-то карьера, шахматная доска или дорожка бассейна».

Доната Длужневская:

«Из последнего безумства в моей жизни – поступила в медицинский колледж на фельдшера! Так и запишите: «У Донаты кризис среднего возраста, в сорок один она поступила в мед».