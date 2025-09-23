Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сто восемьдесят один километр отваги и выносливости! Показываем мега-спортсменов, которые пять дней плыли по Волге в рамках X-WATERS SAMARA 181

Самара в седьмой раз подтвердила звание единственного города в России, в котором проходят самые длинные заплывы в открытой воде (на сто восемьдесят один километр!) – X-WATERS SAMARA 181. Лучше всего о происходящем расскажут цифры: пятидневная кругосветка кролем, четыре ночи в палатках у гор и пятьдесят четыре отважных пловца из десяти разных городов страны! Показываем тех, кто смог покорить Эверест в мире плавания – спортсменов, для которых (и мы в этом уверены!) нет ничего невозможного: от шахматного турнира и игры на гитаре до солотрипов по Ликийской тропе и аквамарафонов.

Надежда Цой: 

«Я за постоянное развитие. Двадцать лет в HR, два года в шахматах и полтора года в плавании научили меня, что настоящий рост – это про расширение зоны своего мастерства, а не про соревнования с другими. Будь-то карьера, шахматная доска или дорожка бассейна».  

Доната Длужневская: 

«Из последнего безумства в моей жизни – поступила в медицинский колледж на фельдшера! Так и запишите: «У Донаты кризис среднего возраста, в сорок один она поступила в мед».

 

Алексей Заренбин:

«Проплыл этот заплыв уже в четвертый раз!»

Илья Заренбин: 

«У нас с папой есть общая мечта-цель – проплыть этот заплыв в дуэте, когда мне исполнится восемнадцать лет».

Мария Сергеева-Светицкая:

«Я тот самый настоящий пловец-любитель, который научился плавать после сорока! До этого двадцать лет занималась йогой (а плавала только сочинским брассом)».

Евгений Канаев:

«Пловец-любитель и любитель марафонов – от десяти до ста восьмидесяти одного километра. Моя суперспособность – перезаряжаться на новый старт за тридцать минут! А по жизни я простой IT-директор».

Ярослав Кобаладзе: 

«Сейчас мне тридцать семь лет, а начал плавать ультра-дистанции в тридцать шесть! Из необычного: имею божий дар предвидения рынка недвижимости».

Юлия Зайцева: 

«Продюсер писателя Алексея Иванова и солопутешественник на всю голову: тридцать четыре километра соло кролем по Волге, пятьсот сорок – пешком по Ликийской тропе, полторы тысячи – соло на велосипеде по Южной Корее».

Андрей Чернов:

«КМС по плаванию и трехкратный Iron man! А мое хобби – игра на гитаре».

Мария Шагалкина: 

«Начала активно заниматься плаванием в двадцать девять лет. От первой цели – пять километров на Волге в Нижнем Новгороде – до ста восьмидесяти одного километра на Волге в Самаре прошло шесть лет. В течение двух лет являюсь капитаном команды марафонского плавания школы I Love Supersport в Санкт-Петербурге. В свободное от плавания время работаю BI-аналитиком, а до этого пробовала себя и поваром, и кондитером, и преподавателем, и технологом-калькулятором, и исследователем в области менеджмента».

Фото и концепция: Юлия Итви

Стилизация: Кристина Земскова

