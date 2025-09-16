Баскетбол – это звучит круто! Доказано династией спортсменов Пивцайкиных

Главный тренер женской команды баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Пивцайкин и его жена – ex-тренер Марина Пивцайкина точно передали мяч, любовь к баскетболу, а еще (!) невероятную красоту своим детям. Екатерина и Артем делают свои первые, но такие серьезные успехи в большом спорте: да, количество их наград с самого детства уже многократно превышает родительскую золотую коллекцию.
«В девяностые я был фанатом Майкла Джордана: многие люди нашего поколения, которые хотя бы как-то были связаны с баскетболом, восхищались его игрой и хотели подражать ему»
Марина, Дмитрий, вы первопроходцы в баскетбольной династии?
Марина: В баскетболе – да, а вот в спорте – не совсем. Моя мама десять лет занималась фигурным катанием и даже какое-то время работала тренером. Брат увлекался хоккеем. Дедушка по папиной линии обожал лыжи и бег. А вот сестра деда играла в баскетбол в студенческой команде. Сейчас ей около восьмидесяти лет.
Дмитрий: Активный образ жизни всегда был частью нашей семьи. Но вот профессиональных спортсменов у меня в семье не было.
Почему выбрали именно баскетбол?
Дмитрий: В школе я посещал различные секции: в моей жизни была и гимнастика, и футбол, единоборства и, конечно, баскетбол, в который я попал благодаря моему другу-однокласснику Константину Селяеву. Моим первым тренером был на тот момент Камо Погосян. Через некоторое время я оказался у Василия Коннова – именно эти люди – своим подходом и личным примером – влюбили меня в этот вид спорта.
Марина: Меня родители воспитывали многосторонне: я занималась и плаванием, и каратэ, и танцами. А в баскетбол я тоже попала благодаря школьной секции, занималась там примерно с третьего по одиннадцатый классы. Дальше меня звали в большой спорт, но я не пошла – по личным причинам.
Нередко подростки протестно реагируют на серьезные занятия спортом…
Дмитрий: Ни у меня, ни у Марины такого не было. Если это дело тебе нравится, то ты автоматически все остальные увлечения отодвигаешь на второй план. Для меня ничего другого – кроме баскетбола – просто не существовало: было интересно и ездить на соревнования, и находиться среди единомышленников.
Друзья тоже все были из баскетбольного комьюнити?
Дмитрий: До сих пор большинство моих друзей, близких и знакомых в какой-то степени связаны с этим видом спорта. Хотя это не означает, что все стали профессиональными баскетболистами или тренерами.
Марина: И мои. Но мы общаемся с подругами из команды редко – все разъехались по разным городам и странам.
А кто из известных баскетболистов вас вдохновлял в юности?
Дмитрий: В девяностые я был фанатом Майкла Джордана: многие люди нашего поколения, которые хотя бы как-то были связаны с баскетболом, восхищались его игрой и хотели подражать ему. И для меня он был таким ориентиром и идеалом игрока. Он был всегда заряжен на победу.
Марина: А я до сих пор им восхищаюсь. Иногда по телевизору в тренажерном зале показывают лучшие моменты его игр. И это безумно красиво!
Задумывались ли вы о том, что было бы, если бы в вашей жизни не было баскетбола?
Дмитрий: Не могу даже представить. Баскетбол занимает огромную часть моей жизни.
Марина: Если бы не баскетбол, то, наверное, в моей жизни было бы фигурное катание. Но все сложилось так, как должно было произойти.
«У нас с Димой даже мысли не было, что наши дети будут баскетболистами. Все получилось очень неожиданно»
Вы познакомились тоже благодаря баскетболу?
Дмитрий: Кстати, нет! Мы были на первом-втором курсах университета, встретили друг друга в восемнадцать лет. Но это было не на баскетбольной площадке.
Марина: Мы сидели с подругой в кафе, и к нам присоединилась компания баскетболистов – ее знакомых.
Дмитрий: Ближе стали общаться после того, как я заглянул за лекарствами в аптеку, в которой работала Марина.
Вы много – по долгу спортивной профессии – жили в других городах: от закрытого Заречного до Казани и Саранска. Насколько вы были готовы к такой жизни «кочевников»?
Марина: Я всегда была готова следовать за мужем, мне это нравилось. Мы узнавали новые города, жили в них и открывали для себя необычные места. Появлялись новые друзья.
Дмитрий: А я тоже был готов к длительным путешествиям. Наверное, потому что набрался смелости и уехал из родительского дома в шестнадцать лет.
Было тяжело?
Дмитрий: Мне не особо, а вот моим родителям – да. Но они приняли для себя решение отпустить меня, потому что были уверены и в тренере, и в моей команде.
Марина, насколько я знаю, вы некоторое время работали тренером. Как вы вернулись в спорт?
Марина: Да, это случилось здесь, в Самаре, примерно в 2015 году. А в 2021 году из-за переезда в другой город мне пришлось передать группу другому тренеру.
Не могу сказать, что я вернулась в спорт, потому что я из него никуда не уходила: долгое время я работала за судейским столиком баскетбольным статистиком.
Артем заинтересовался баскетболом раньше Кати?
Марина: Да! Но у нас с Димой даже мысли не было, что наши дети будут баскетболистами. Все получилось очень неожиданно: тренер мужа Василий Коннов позвал в детскую группу и нашего сына. Спустя какое-то время нам предложили в спортивной школе набрать группу, и мы согласились. Захотелось увлечь других детей этой интересной игрой, привить им любовь к спорту, наблюдать за тем, как они растут и развиваются, передавая знания и опыт не только своим детям. Так, Артем начал ходить параллельно и к нам. Со временем брат увлек баскетболом и сестру. На турнире Samara Open наша команда играла против команды Марины Курильчук и после игры тренер пригласила нашу дочь к себе в команду.
А в раннем детстве были ли сигналы, что дети хотя бы как-то заинтересованы баскетболом?
Марина: Дети всегда ходили на игры к папе! А после тренировок они выходили на площадку, брали мяч и долго играли друг с другом. Со временем эти детские забавы переросли в нечто большее и стали важной частью их жизни.
«Больше выбора – больше осознанности»
Какие первые детские воспоминания, связанные с баскетболом, у вас сохранились?
Артем: Хорошо помню те моменты, когда после папиных тренировок я оставался с ним в зале, стучал мячом и пытался добросить его до кольца. По рассказам родителей, мне было около четырех.
Екатерина: А я помню одну из своих первых игр: я играла за команду мальчиков против команды моего будущего тренера. Это был очень интересный матч с интригой до последних секунд!
Часто ли в детстве вы играли друг с другом?
Артем: Было очень много таких «дружеских» поединков: на фоне борьбы случались конфликты, но быстро мирились. Никто никому не хотел проигрывать и уступать.
Какие первые успехи Артема заставили вас по-настоящему гордиться сыном?
Дмитрий: Мы с женой всегда гордились им не только за успехи. Но если нужно назвать конкретное событие, то пусть это будет первый чемпионат России: тогда команда Самарской области заняла первое место в возрастной категории 2006 года рождения. Сын был самым маленьким – 2007 года, и он вошел в топ-пять лучших игроков!
А какое первое событие из спортивной жизни Кати запомнилось больше всего?
Марина: Третье место на чемпионате России: девчонки взяли бронзу.
Вы когда-нибудь заставляли детей заниматься спортом?
Марина: Никогда. Наши дети сами выбирают направления, в которых им интересно идти дальше. И это правило касается не только спорта, но и учебы. Они должны пробовать разное, иметь право выбора. Больше выбора – больше осознанности.
«Спорт – в том числе и баскетбол – нужно любить. А без этой любви ничего не получится»
Случались ли трудные моменты, связанные с ожиданиями от вашей фамилии?
Артем: Нет. Либо я просто об этом стараюсь не думать. Для меня первостепенна игра.
Екатерина: А я ощущаю некоторое давление из-за того, что я дочь тренера, я играю у отца в команде. И, наверное, наоборот, моя фамилия мне не помогает, а еще больше загружает. Но часто ли я думаю об этом? Нет.
Насколько быть династийным баскетболистом – это ответственная история?
Артем: Это действительно ответственно. Мои родители прошли со мной долгий путь, и мне хочется, чтобы и они, и мои тренеры мной гордились.
Екатерина: И я чувствую эту ответственность. Но не только перед родителями, но и перед командой, тренерами и болельщиками, которые всегда нас поддерживают.
Насколько тяжело тренировать дочь?
Дмитрий: В моем случае – очень! Мы часто спорим, но только во время индивидуальных тренировок. Никогда не позволяем себе этого в команде.
Дома много говорите про баскетбол?
Дмитрий: Мы стараемся не сводить наше общение только к баскетболу, но это не всегда получается. Да, мы делимся друг с другом важными моментами, иногда случаются споры и недопонимания. Но любую критику и любой совет мы пытаемся воспринимать как попытку помочь.
Каким важным урокам вас научили ваши родители?
Артем: Быть дисциплинированным. Только благодаря самоконтролю ты сможешь добиться результатов на своем пути.
Екатерина: Гореть своим любимым делом, уважать всех своих партнеров по команде и тренеров. А еще непрерывно себя мотивировать. Для меня главная мотивация на данный момент – отсутствие серьезной взрослой медали. И я к ней стремлюсь.
Ученики часто превосходят своих учителей. Так уже случилось в вашей семье?
Дмитрий: Артем делает пока что свои первые шаги в профессиональный спорт. Я думаю, что в будущем у него получится выйти на более высокий уровень, чем это получилось у меня.
Марина: А я отвечу коротко – они уже превзошли нас.
Будущее баскетбольной семьи: насколько для вас важно продолжение династии?
Артем: Мне кажется, что я как раз пойду по стопам родителей – не буду заставлять своих детей заниматься баскетболом, но, конечно, буду их направлять в сторону спорта и давать важные советы. Я за личный выбор каждого.
Екатерина: Думаю, что мои дети точно будут заниматься спортом. Вопрос – каким. Баскетболом? Это будет круто! Но я бы ни в коем случае не хотела никого заставлять. Спорт – в том числе и баскетбол – нужно любить. А без этой любви ничего не получится.
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова
Макияж: Дарья Ищенко, Евгения Золотарева (Manufaktura Beauty)
Прическа: Анастасия Юнисова (Manufaktura Beauty)
