Баскетбол – это звучит круто! Доказано династией спортсменов Пивцайкиных

«В девяностые я был фанатом Майкла Джордана: многие люди нашего поколения, которые хотя бы как-то были связаны с баскетболом, восхищались его игрой и хотели подражать ему»

Марина, Дмитрий, вы первопроходцы в баскетбольной династии?

Марина: В баскетболе – да, а вот в спорте – не совсем. Моя мама десять лет занималась фигурным катанием и даже какое-то время работала тренером. Брат увлекался хоккеем. Дедушка по папиной линии обожал лыжи и бег. А вот сестра деда играла в баскетбол в студенческой команде. Сейчас ей около восьмидесяти лет.

Дмитрий: Активный образ жизни всегда был частью нашей семьи. Но вот профессиональных спортсменов у меня в семье не было.

Почему выбрали именно баскетбол?

Дмитрий: В школе я посещал различные секции: в моей жизни была и гимнастика, и футбол, единоборства и, конечно, баскетбол, в который я попал благодаря моему другу-однокласснику Константину Селяеву. Моим первым тренером был на тот момент Камо Погосян. Через некоторое время я оказался у Василия Коннова – именно эти люди – своим подходом и личным примером – влюбили меня в этот вид спорта.

Марина: Меня родители воспитывали многосторонне: я занималась и плаванием, и каратэ, и танцами. А в баскетбол я тоже попала благодаря школьной секции, занималась там примерно с третьего по одиннадцатый классы. Дальше меня звали в большой спорт, но я не пошла – по личным причинам.

Нередко подростки протестно реагируют на серьезные занятия спортом…

Дмитрий: Ни у меня, ни у Марины такого не было. Если это дело тебе нравится, то ты автоматически все остальные увлечения отодвигаешь на второй план. Для меня ничего другого – кроме баскетбола – просто не существовало: было интересно и ездить на соревнования, и находиться среди единомышленников.

Друзья тоже все были из баскетбольного комьюнити?

Дмитрий: До сих пор большинство моих друзей, близких и знакомых в какой-то степени связаны с этим видом спорта. Хотя это не означает, что все стали профессиональными баскетболистами или тренерами.

Марина: И мои. Но мы общаемся с подругами из команды редко – все разъехались по разным городам и странам.

А кто из известных баскетболистов вас вдохновлял в юности?

Дмитрий: В девяностые я был фанатом Майкла Джордана: многие люди нашего поколения, которые хотя бы как-то были связаны с баскетболом, восхищались его игрой и хотели подражать ему. И для меня он был таким ориентиром и идеалом игрока. Он был всегда заряжен на победу.

Марина: А я до сих пор им восхищаюсь. Иногда по телевизору в тренажерном зале показывают лучшие моменты его игр. И это безумно красиво!