Дарья Юткина: «Я призываю проявлять к себе заботу и внедрять по одной новой привычке каждый месяц»

Можешь ли ты рассказать ровно в ста символах, что для тебя – спорт?

Для меня спорт – это возможность обрести гармонию между своим телом и разумом, абстрагироваться от жизненных проблем.

Часто ли спортивные ангелы и демоны на твоих плечах ссорятся? И кто чаще побеждает?

Признаюсь, что в момент, когда я перестала считать тренировки за мероприятия, на которые я трачу энергию, а открыла для себя виды активностей, которые меня заряжают, то демоны с плеч просто исчезли. Я бегу на тренировку! И жду ее, чтобы наполнить себя новым глотком энергии! Если у кого-то не так, то, скорее всего, он просто выбрал не тот вид активности.

Пять советов для тех, кто не может добавить в свою жизнь спорт, потому что спотыкается о вечное «мне лень».

Первый – дать себе отдохнуть, позволить телу действительно не хотеть идти на тренировку. Это сигнал, что на это правда нет ресурса. Лучше приступать к активности только в изобилии: когда вы поели, выспались и находитесь в стабильном психоэмоциональном состоянии. Тогда тело само скажет: «Пора на спорт!» А в опустошенном состоянии лучше прислушаться к себе и направить силы на восстановление.

Второй – развивать навык самомотивации. Мотивировать себя на активности – это полностью личная ответственность, которую не нужно перекладывать на других людей. Важно отследить, что может замотивировать: например, меня вдохновляют классная спортивная форма, комьюнити и новая информация!

Третий – не стоит забывать про эксперименты. Не нравится тренажерный зал? Это нормально: можно попробовать плавание в открытой воде или большой теннис, сквош или падел. Не нужно бояться менять деятельность и вид спорта: за этим и стоит развитие.

Четвертый – важно окружать себя людьми, которые стабильно ведут активный образ жизни. Более рабочего метода я не встречала. Как только я создала свое комьюнити, спорт в моей жизни стал еще более стабильным!

И пятый – вводите дисциплину мягко. На подъеме мотивации мы готовы просыпаться в шесть утра, правильно питаться и тренироваться каждый день. Но я призываю проявлять к себе заботу и внедрять по одной новой привычке каждый месяц!

Что играет в твоих наушниках во время тренировки?

Во время бега я люблю слушать подкасты и аудиокниги, но если я чувствую, что мозг не готов к информации, то бегу без наушников и наслаждаюсь шумом города или тишиной леса.

А под какие треки ты никогда не станешь тренироваться?

Таких ограничений, если честно, нет.

Быть спортивным и придерживаться здорового образа жизни для тебя – это понятия-синонимы?

Нет, это разные понятия. Например, профессиональный спорт часто не имеет ничего общего со здоровьем. Для меня здоровый образ жизни – это сбалансированное сочетание дневного уровня активности, в том числе и прогулок, полноценного питания свежими продуктами, соблюдения режима сна и социальной коммуникации.

Сколько стоит быть спортивным в Самаре?

Искренне считаю, что в Самаре для того, чтобы быть спортивным и вести активный образ жизни, есть все! Набережная создана для бега, а в парке Гагарина даже есть беговые дорожки. Чего стоят спортивные уличные площадки, которые доступны для всех жителей города. Самара – идеальный город для спорта и здорового образа жизни.

Какой спортивной наградой ты гордишься больше всего? И почему именно ей?

Моя главная награда – это теплые слова благодарности за мое комьюнити «Коферан»! Это то, чем я правда горжусь! Когда я вижу улыбки и горящие глаза участников, наблюдаю за тем, как люди раскрываются по-новому, по телу бегут мурашки. Мне не нужны медали и регалии. Самое главное – люди, которые меня окружают и поддерживают мои спортивные мероприятия.

Действительно ли большой спорт – история не про здоровье? Почему?

Да, я считаю что большой спорт – это когда ты обязан играть и выступать за свою команду, несмотря на травмы и общее состояние. Большой спорт – это работа с рядом обязательств, рисками и изматывающими тренировочными задачами.

От чего тебе пришлось отказаться ради спорта?

Спорт исключил лишний вес и токсичных людей, которые высасывали мою энергию. Спорт – это то, что наполняет мою жизнь и дает новые возможности, именно поэтому он остается со мной так долго.