Они супер: гуру бега, лыж, плавания и триатлона Николай Картаев и Владимир Митрохин круто перевернули представление самарцев о спорте

Можете ли вы рассказать ровно в ста символах, что для вас – спорт?

Николай: Спорт был и остается. Был профессией и стремлением к победе, а стал активным образом жизни для эффективности и здоровья.

Владимир: Для меня спорт – это путь к себе (и шестьдесят восемь восклицательных знаков).

Часто ли спортивные ангелы и демоны на ваших плечах ссорятся? И кто чаще побеждает?

Николай: Как и у любого человека, у меня пятьдесят на пятьдесят – спортивные ангелы и демоны на плечах спорят вечно. Но ангелов я усиленно тренирую.

Владимир: Поначалу было непросто одолеть демонов лени, праздности и обжорства. Но чем чаще начинаешь общаться с ангелами здоровья, дисциплины и мотивации, тем быстрее сам становишься «окрыленным», и демонам остается лишь боязливо молчать в тряпочку.

Какие пять советов вы бы дали тем, кто не может добавить в свою жизнь спорт, потому что спотыкается о вечное «мне лень».

Николай: Советов может быть много, но главный – один. Представьте, как вы хотите прожить последние десять лет: в борьбе с слабостью и болезнями или в благодарности себе за силу? Лень – это просто страх перед началом. Важно сделать первый шаг – остальное приложится.

Владимир: Поставьте амбициозную цель. Купите слот на забег, заплыв или заезд. Расскажите всем о своих спортивных планах. Занимайтесь спортом в компании единомышленников. Совмещайте спортивные старты с путешествиями.

Что играет в ваших наушниках во время тренировки?

Николай: В наушниках – классическая музыка или аудиокнига Сенеки «Нравственные письма к Луцилию». Музыка заряжает тело, философия – разум. Идеальный баланс для идеальной тренировки.

Владимир: Во время спокойного и длительного бега слушаю подкасты, лекции, аудиокниги или просто наслаждаюсь звуками природы. На интенсивных тренировках слушаю подборки от одного из музыкальных сервисов. Я очень люблю музыку и таким образом постоянно открываю что-то новое для себя.

А под какие треки вы никогда не станете тренироваться?

Николай: Интересный вопрос! Я обычно бегаю под любимую музыку, но надо поэкспериментировать: вдруг найдется что-то неочевидное, что даст еще больше драйва?

Владимир: Не сочинили еще такой музыки, под которую я бы не смог бегать. Разве что под вальс. Но это не точно. Надо будет попробовать.

Быть спортивным и придерживаться здорового образа жизни для вас – это понятия-синонимы?

Николай: Мой короткий ответ – да.

Владимир: Это взаимоопределяющие понятия: чем здоровее образ жизни, тем лучше результаты. Чем лучше результаты, тем меньше хочется чего-то нездорового. Например, переедание чаще всего связано не с чувством голода, а с желанием получить порцию дофамина. А при занятиях спортом так называемые «гормоны радости» производятся в достаточном количестве, и пища уже рассматривается как источник энергии и строительных материалов. И возвращаться к нездоровой еде вовсе не хочется.

Сколько стоит быть спортивным в Самаре?

Николай: Быть спортивным в Самаре – не роскошь, а выбор. Бег по волжским набережным ничего не стоит, кроме пота. Турники во дворах и парках – бесплатные тренажерные залы под открытым небом. Главные инвестиции здесь – не деньги, а сила воли.

Владимир: Не дорого. А любо-дорого! Бег – наиболее демократичный вид спорта. Все, что нужно летом, – это кроссовки, шорты и майка. Да и в целом вложения в спорт – это не расходы, а долгосрочные инвестиции. Представьте: на одной чаше весов долголетие, крепкое физическое и ментальное здоровье, высокое качество жизни, профилактика болезней, а на другой – стоимость кроссовок, велосипеда, гидрокостюма. Как говорится, все относительно.

Какой спортивной наградой вы гордитесь больше всего? И почему именно ей?

Николай: Первая золотая медаль в девять лет на областном первенстве. Вторая, уже любительская, когда переплыл Волгу.

Владимир: Своей самой первой медалью финишера Парижского марафона 2014 года. Тогда я окончательно убедился, что если ты чего-то по-настоящему хочешь, ты можешь этого достичь. С этого начался мой путь в спорте.

Действительно ли большой спорт – история не про здоровье? Почему?

Николай: Современный спорт высших достижений – уже не про здоровье, а про контракты, зарплаты и спонсоров. Чтобы быть первым, нужно быть лучшим, чтобы быть лучшим – без вмешательства в организм, увы, не обойтись. А вот в СССР было по-другому!

Владимир: И да и нет, и вот почему: профессиональный спорт фокусируется в первую очередь на победах и рекордах. Иногда любой ценой, в том числе и здоровья. Но если не брать крайние случаи, то профессиональные спортсмены однозначно здоровее тех, кто спортом не занимается вообще. Тем более что профессионалы хорошо знают, как правильно тренироваться и восстанавливаться.

От чего вам пришлось отказаться ради спорта?

Николай: Ради здоровья отказался от алкоголя и прочего шума, что заглушает голос тела. К счастью, не потерял ничего – только приобрел.

Владимир: От скучной и унылой жизни.