Антон Сирота: «Можно прибежать на работу или убежать с нее, а вместо того, чтобы залипнуть в телефоне, – поприседать тридцать раз, сто раз отжаться и двадцать – подтянуться»

Можете ли вы рассказать ровно в ста символах, что для вас – спорт?

Спорт для меня – это жизнь, энергия, драйв, хорошее самочувствие и правильная работа гормонов.

Часто ли спортивные ангелы и демоны на ваших плечах ссорятся? И кто чаще побеждает?

Конечно, хочется иногда полежать и ничего не делать! Но тогда я смотрю на свою медальницу с наградами с Ironman и понимаю, что если я еще полежу в кровати, больше таких медалей у меня не будет. Что я тогда делаю? Встаю и бегу.

Пять советов для тех, кто не может добавить в свою жизнь спорт, потому что спотыкается о вечное «мне лень».

Советую посмотреть на десять лет вперед и представить, каким ты будешь, если не займешься спортом – здесь и сейчас. Для спорта всегда можно найти время, главное – правильно расставить приоритеты. Можно прибежать на работу или убежать с нее, а вместо того, чтобы залипнуть в телефоне, – поприседать тридцать раз, сто раз отжаться и двадцать – подтянуться. А для пробежки вообще ничего не нужно – только кроссовки, шорты и майка. И никаких отговорок! Иногда полезно представлять, какой будет твоя старость.

Что играет в ваших наушниках во время тренировки?

Ничего! Рекомендую всем бегать без наушников и проводить время наедине с собой. Можно о многом подумать, помечтать, помедитировать и даже создать бизнес с нуля! Тело бежит, голова успокаивается – происходит внутреннее опустошение, и негативные мысли сменяются на позитив.

А под какие треки вы никогда не станете тренироваться?

Наверное, под песни группы Rammstein.

Быть спортивным и придерживаться здорового образа жизни для вас – это понятия-синонимы?

Я за ЗОЖ без фанатизма. Спорт – это классная привычка для поддержания формы, но она не означает полный отказ от остальной жизни. Иногда можно и отойти в сторону.

Сколько стоит быть спортивным в Самаре?

Ноль рублей: в любой точке города, где бы ты ни жил, есть спортивные площадки и дороги, по которым можно бегать. При желании можно добежать до спуска к Волге и поплавать в ней. Достаточно просто захотеть.

Какой спортивной наградой вы гордитесь больше всего?

Я преодолел полный Ironman на двести двадцать шесть километров: вплавь, на велосипеде, бегом. Еще из особо значимого – медаль за гонку на сто километров в Суздале, на тридцатом километре которой я подвернул ногу, но не позволил себе сойти – на финише меня ждали моя семья и дети, которым хотелось показать пример. Живу по правилу: «Не финишировать – не вариант».

Были и Берлинский марафон, марафон в Дубае, в Омане и в Таиланде. Но самый любимый – первый Московский марафон: часто вспоминаю о нем, смотря на свою железную медаль в виде сердца.

Действительно ли большой спорт – история не про здоровье? Почему?

Большой спорт – это история про достижения и зрелищность, а чтобы всем было интересно смотреть соревнования, спортсмены делают невозможные вещи, которые не под силу обычным людям. В любом виде спорта – и в футболе, и в баскетболе, и в беге – тренировки идут на износ: спортсмены хотят доказать всем – и, конечно, себе, что человеческий организм способен на многое. Главное – знать меру, восстанавливаться и отдыхать.

От чего вам пришлось отказаться ради спорта?

От «красивых» историй и фраз, например, «В дождик бегать не пойду – промокну» или «В мороз на тренировку нельзя – можно замерзнуть». Ради того, чтобы быть спортивным, придется отказаться от комфорта. Но важно помнить, что после тренировки всегда наступает счастье: вот ты бежишь, тебе трудно и сложно, но на финише – по-настоящему классно!