Александр Кудашев: «Если вы ненавидите бегать, но делаете это, потому что это модно, то любви так и не случится»

Можешь ли ты рассказать в ста символах, что для тебя – спорт?

Сейчас спорт для меня – это, прежде всего, работа, а уже потом – удовольствие и кайф.

Часто ли спортивные ангелы и демоны на твоих плечах ссорятся? И кто чаще побеждает?

Ангелы и демоны на моих плечах действительно есть, и они ссорятся каждый день! Например, во время тренировочного процесса, когда я очень сильно устаю, один поддерживает и говорит, что надо тренироваться, чтобы стать сильнее, другой – наоборот, призывает отдохнуть. Но помимо тренировочного процесса они частенько встречаются во время приема пищи: один из таких моментов был совсем недавно, когда мне очень захотелось съесть пару бургеров. Тогда все-таки демон победил, но такое случается не очень-то и часто.

Пять советов от Александра Кудашева для тех, кто не может добавить в свою жизнь спорт, потому что спотыкается о вечное «мне лень».

Первый – и главный! – это поставить цель, в противном случае все так и закончится – на одной тренировке. После достижения первой цели нужно ставить перед собой вторую, а еще лучше – придумать большую, глобальную цель и несколько подпунктов для ее достижения.

Второй – нужно заниматься только тем, что действительно нравится: если вы ненавидите бегать, но делаете это, потому что это модно, то любви так и не случится. Можно быстро ходить, плавать, играть в пляжный волейбол, баскетбол или заниматься в тренажерном зале. Вариантов – множество!

Третий – стоит найти компанию или вступить в спортивное сообщество. Много людей, которым лень заниматься спортом в одиночку, ищут себе единомышленников и поддержку. С компанией не только не скучно, но еще и полезно – появляются новые знакомые и друзья. И это здорово!

Четвертый – не нужно ждать результата после первой тренировки. Некоторые ошибочно думают, что, сходив на одно занятие, уже можно похудеть и стать настоящим спортсменом. Первый заметный результат появится – в лучшем случае! – через три месяца непрерывного тренировочного процесса. Заниматься для этого нужно два-три раза в неделю, при этом поддерживая правильное питание и соблюдая режим.

Пятый – верить в себя.

Что играет в твоих наушниках во время тренировки?

Во время плавания просто напеваю разные песни в голове. А в спортзале в наушниках люблю слушать русский, а иногда и американский рэп.

А под какие треки ты никогда не станешь тренироваться?

Я очень не люблю лирические песни из разряда «я тебя любила, а ты меня не любил». Мне нужно, чтобы музыка задавала темп. Хотя моя супруга, наоборот, любит заниматься под такие – скажем, успокаивающие – треки.

Быть спортивным и придерживаться здорового образа жизни для тебя – это понятия-синонимы?

Конечно, да. Те нагрузки, которые я вывожу, приводят мой организм к максимальному истощению. И если к этому еще добавить вредные привычки, то я мало того, что сокращу продолжительность своей жизни, так еще и не увижу никакого результата от тренировок. Именно поэтому я работаю с диетологом, не пью алкоголь и не курю.

Сколько стоит быть спортивным в Самаре?

При желании быть спортивным в Самаре можно и без особых затрат. У нас построено – и продолжает строиться – огромное количество различных площадок, например, для занятий футболом и баскетболом, на набережной есть места для игр в пляжный волейбол и теннис, а в реках – это факт! – можно плавать – и это все бесплатно! Почти в каждом дворе есть спортивные уголки, где можно позаниматься спортом. Зимой выбираем между лыжами, сноубордом, коньками или хоккеем. Тут, конечно, уже понадобится экипировка.

Какой спортивной наградой ты гордишься больше всего? И почему именно ей?

Первое место Всемирной летней универсиады в Неаполе в 2019 году – это была победа после долгого простоя. Был момент, когда я никак не мог отобраться на международный старт. Удалось это сделать только спустя три года непрерывных попыток. Тогда меня приехала поддержать вся моя семья, и я на глазах у самых близких мне людей буквально вырвал победу у японского спортсмена и показал свой лучший результат.

Действительно ли большой спорт – история не про здоровье? Почему?

Я всегда говорил – и буду говорить! – что большой спорт, – это история не про здоровье, потому что такие нагрузки, которые переносят профессиональные спортсмены, негативно влияют на работу сердца и всего организма. Например, все слышали совет заниматься плаванием, чтобы не было сколиоза, но у девяноста процентов профессиональных пловцов он есть. Плавание, конечно, помогает, но только на любительском уровне. Поэтому тем, кто хочет быть здоровым, я не рекомендую идти в профессиональный спорт.

От чего тебе пришлось отказаться ради спорта?

Ни от чего. Благодаря спорту я всегда приобретал что-то новое: учился без проблем, встретился со своей женой, обрел множество новых знакомств не только в городе и стране, но и за рубежом, а еще я много путешествовал, сумел обеспечить себя и семью небольшой финансовой подушкой безопасности и сделал себе имя.