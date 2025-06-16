Йога, скейт, футбол, пробежка: подборка летних спортивных активностей в Самаре

Лето и безделье – слова антонимы, особенно, когда живешь в городе-курорте. В Самаре достаточно способов поддерживать себя в форме: утренний бег и поездки на велосипедах, волейбол и йога на набережной, футбол на свободных кортах и теннис. Рассказываем, где можно активно, полезно – так еще и бесплатно! – провести время на свежем воздухе. Погнали!
Активная набережная
Любимое место горожан для утренних пробежек и поездок на велосипедах. Отдельная дорожка для двухколесного транспорта, широкая и протяженная пешеходная часть, близость к Волге. Идеальное пространство для бодрого начала дня, восстановления или прокачки тела после офиса вечером.
Около памятника Григорию Засекину есть волейбольная площадка. Также на песке по соседству с загорающими можно сыграть в падел или пляжный футбол. Ближе к Волжскому проспекту находится несколько зон воркаута.
Недалеко от скульптуры «Рабочий со спутником» и в районе Максима Горького, у входа в Струковский сад, расположены площадки для игры в футбол, баскетбол и теннис. Вряд ли будете в одиночестве – на полях быстро делятся на команды и устраивают своеобразные товарищеские матчи. Хотя порой доходит до серьезных баталий.
Для любителей более спокойных дисциплин подойдет йога. Занятия проходят у Ладьи. В июне – по воскресеньям с 9:00 до 10:30. На Первомайском спуске – в понедельник с 19:00 до 20:30, во вторник с 8:15 до 9:45 и в четверг с 19:00 до 20:30, на Вилоновском – в воскресенье с 8:30 до 10:00.
Загородный парк и соседство с «Крыльями»
Около общественного пространства находится домашняя база «зелено-бело-синих». Концентрация спорта априори на повышенном уровне. Как минимум три площадки рядом. Чаще там играют в футбол, баскетбол и волейбол.
Также можно не спеша пробежаться или прокатиться на велосипедах вниз до Волги в окружении старых дубов. По пути есть вероятность встретить белок. На финише ждут награды получше любых медалей – пляж и вид на Жигулевские горы.
Там же организуют занятия по йоге по понедельникам с 18:30 до 20:00, вторникам с 19:00 до 20:30, средам с 18:30 до 20:00, четвергам с 19:00 до 20:30, пятницам с 7:30 до 9:00 и воскресеньям с 18:00 до 19:00.
Оживленный парк Гагарина
Позаниматься спортом можно и в географическом центре Самары. У входов со стороны Советской Армии и Стара-Загоры посетителей встречают футбольное поле с беговой дорожкой и площадки для игры в баскетбол.
На вторых 7 июня была тренировка с БК «Самара». Не стоит переживать, если пропустили ее. Отработать трехочковые, данки, представить себя в роли звезды НБА можно и без профессиональных игроков. Все в ваших руках. Берите мяч и за дело!
За колесом обозрения есть уже привычные воркаут-зоны. Восточнее амфитеатра на берегу озера, на котором катаются на катамаранах, есть скейт-парк. Всю неделю проходят бесплатные занятия по йоге. Подробнее ознакомиться с ними можно по ссылке.
Предупреждаем, составить компанию могут все те же пушистые обитатели – белки. Не забудьте запастись лакомствами для них.
Спортивная точка притяжения – «Солидарность Самара Арена»
На стадионе «Солидарность Самара Арена» проходят домашние матчи ПФК «Крылья Советов» и ФК «Акрон». Территория, прилегающая к стадиону «Солидарность Самара Арена» – лесопарковая зона с пешеходными аллеями для прогулок, семейного отдыха и занятий физкультурой и спортом. Вокруг стадиона, на оборудованных дорожках, можно покататься на велосипедах или роликах. На пешеходных аллеях находятся киоски быстрого питания, прокат спортивного инвентаря, вендинговые и кофейные аппараты.
Еще одна площадка (привет любителям уличной культуры) в районе третьего гейта и сектора D – парк экстремальных видов спорта. Территория здорово подходит для занятий скейтбордингом, роликами и ВМХ. Парк также вмещает спортивный воркаут-комплекс и баскетбольную площадку. И все – в свободном доступе!
Текст: Артем Элекин
Фото: Йога в парке Самара, группа «ВКонтакте» «Стадион «Солидарность Самара Арена», архивы пресс-служб
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