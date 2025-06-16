Йога, скейт, футбол, пробежка: подборка летних спортивных активностей в Самаре

Активная набережная

Любимое место горожан для утренних пробежек и поездок на велосипедах. Отдельная дорожка для двухколесного транспорта, широкая и протяженная пешеходная часть, близость к Волге. Идеальное пространство для бодрого начала дня, восстановления или прокачки тела после офиса вечером.

Около памятника Григорию Засекину есть волейбольная площадка. Также на песке по соседству с загорающими можно сыграть в падел или пляжный футбол. Ближе к Волжскому проспекту находится несколько зон воркаута.

Недалеко от скульптуры «Рабочий со спутником» и в районе Максима Горького, у входа в Струковский сад, расположены площадки для игры в футбол, баскетбол и теннис. Вряд ли будете в одиночестве – на полях быстро делятся на команды и устраивают своеобразные товарищеские матчи. Хотя порой доходит до серьезных баталий.

Для любителей более спокойных дисциплин подойдет йога. Занятия проходят у Ладьи. В июне – по воскресеньям с 9:00 до 10:30. На Первомайском спуске – в понедельник с 19:00 до 20:30, во вторник с 8:15 до 9:45 и в четверг с 19:00 до 20:30, на Вилоновском – в воскресенье с 8:30 до 10:00.