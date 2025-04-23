Крутить – круто: пять мест, где кататься на велосипеде в Самарской области

Крутить педали – тот самый идеальный способ изучить Самару и всю область в целом! В День велосипедиста в России попросили мастера спорта по маунтинбайку и восьмикратного чемпиона РФ по триалу Армена Ванцева составить личный топ-пять мест для велопутешествий. Наслаждаемся Заволгой, исследуем трейл в Тольятти или не катим далеко и ищем места с горками и трамплинами в черте Самары.
Катайтесь – много и часто! – не только по городу: выезжайте изучать и всю Самарскую область. Но не забывайте про главное – безопасность: обязательно надевайте шлем и следите за пешеходами вокруг.
Маршрут первый: Заволга
Отправляемся на противоположную сторону Волги – здесь множество маршрутов по лесным тропам и захватывающих достопримечательностей Самарской Луки. Маршруты есть как для начинающих, например, Рождествено – Подгоры, так и для любителей горных велосипедов – от Рождествено до горы Верблюд.
Координаты:
Рождествено – 53.228924, 50.060461
Подгоры – 53.314223, 50.111862
Верблюд – 53.408848, 50.072705
Маршрут второй: трейл-парк «Антоновка»
Прекрасный спот, построенный местными катальцами в Тольятти, сосновом лесу. Трейлы подходят для любителей, а также для райдеров среднего уровня подготовки.
Координаты:
Трейл-парк «Антоновка» – 53.473018, 49.387144
Маршрут третий: даунхилл «Жига»
Трассы, расположенные в Жигулевске, идеально подойдут для скоростного спуска как для спортсменов среднего уровня уровня подготовки, так и для профессиональных райдеров. Ценно, что комплекс полностью построен силами местных велосипедистов.
Координаты:
Даунхилл «Жига» – 53.423567,49.438845
Маршрут четвертый: лесопарк «Дубки»
Подходящие трассы в этом лесопарке для себя найдет любой желающий. Здесь есть все: от лесных троп, до горок и трамплинов для трейлового катания.
Координаты:
Лесопарк «Дубки» – 53.284587, 50.211153
Маршрут пятый: Загородный парк
Загородный парк – спот внезакона. Тут множество трамплинов и прыгуль для велосипедистов среднего и профессионального уровней подготовки.
Координаты:
Загородный парк – 53.230594, 50.164527
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)