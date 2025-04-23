Крутить – круто: пять мест, где кататься на велосипеде в Самарской области

Крутить педали – тот самый идеальный способ изучить Самару и всю область в целом! В День велосипедиста в России попросили мастера спорта по маунтинбайку и восьмикратного чемпиона РФ по триалу Армена Ванцева составить личный топ-пять мест для велопутешествий. Наслаждаемся Заволгой, исследуем трейл в Тольятти или не катим далеко и ищем места с горками и трамплинами в черте Самары.