«Акрон» продолжает поставлять горячие новости!

Футбольный клуб из Тольятти «Акрон» – один из главных претендентов на титул «Главный поставщик горячих новостей». Все только успели свыкнуться с выходом клуба в Российскую Премьер-лигу, кстати, прямо сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице, и повторением рекорда Александра Кержакова, с которым Артем Дзюба сравнялся по забитым в чемпионатах России мячам, а у нас уже есть новый повод радоваться за клуб! И какой: «Акрон» заколлабился с группой THE DAWLESS и выпустил новую песню и клип на этот трек. Музыканты засэмплировали культовую для всех футбольных болельщиков фразу «Вместе и до конца» и подарила болельщикам «Акрона» еще один стимул бодро проводить время на трибуне, поддерживая команду. Все на матч?