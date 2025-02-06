Аквачилл в шапочке: где плавать зимой в Самаре и области

Спорткомплекс ЦСКА

Самый доступный для горожан вариант находится прямо на берегу Волги. Да, зимой открытый бассейн ЦСКА тоже работает, и нет, плавать там не холодно: температура воды не опускается ниже двадцати пяти градусов. Те, кто все же боится замерзнуть, после пары заплывов могут согреться в сауне.

Бассейн «Дельфин»

Для входа в бассейн при Самарском университете не обязательно показывать студенческий: достаточно прихватить с собой купальный костюм, сланцы и обязательно шапочку. Шесть дорожек для плавания по двадцать пять метров – подходящий вариант для тех, кто хочет отдохнуть после рабочего дня или только планирует научиться плавать.

Спорткомплекс «Ипподром-Арена»

Вариант дальше – в районе «Самолета» – от центра – спорткомплекс «Ипподром-Арена» открыт как для самостоятельного посещения, так и для тренировок – индивидуальных или групповых. Здесь же работает и детский бассейн, так что после работы можно запланировать спортивный заплыв всей семьей.

Оздоровительный центр «Самарские термы»

Устраиваем себе гранд-чилл в оздоровительном центре «Самарские термы»: и летом, и зимой здесь работает бассейн под открытым небом. Бонусом – отдельный неглубокий бассейн с морской водой: можно «лежать» на поверхности воды, релаксировать, а если повезет с погодой – еще и смотреть на звезды.

Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»

Та же песня, но только в Новокуйбышевске: в «Волжских термах» есть и открытый, и закрытый бассейны, и разнообразные бани с саунами, и спа-зоны. Приезжать советуем в будни – в выходные здесь чаще всего полный солд-аут.

Бассейн при отеле Lotte

В отеле Lotte находится не просто бассейн, а целый термальный комплекс с душем впечатлений, джакузи и тремя видами саун. А панорамные окна станут приятным бонусом для всех, кто захочет на пару часов отказаться от телефона и вместо постоянного скроллинга ленты просто понаблюдать за городом.

Бассейн в санатории «Самарский»

После тренировки или различных оздоровительных процедур устроить неторопливый заплыв – звучит как план на выходные. Уникальность бассейна в «Самарском» в том, что там нет хлора – воду очищают ионами серебра и меди.

Спа-комплекс эко-отеля «Маяк»

Едем в путешествие по области и берем с собой купальный костюм – даже зимой. В эко-отеле «Маяк», расположенном прямо на волжском побережье, есть и бассейн переменной глубины для взрослых, и аквазона для самых маленьких пловцов, и джакузи с гидромассажем, и даже чаша со снежной крошкой. Вариантов, где наплаваться, множество!