Кто заказывал спортивные выходные? Нашли турнир по пинг-понгу, чемпионат по мини-пулу и футбольный квиз

Исполнили мечту всех жителей города-курорта и нашли три варианта, которые помогут совместить спорт и досуг выходного дня.

Сегодня «Крылья Советов» будут играть с казанским «Рубином». Всех, кто не хочет ехать на стадион, фудхолл Picture’s приглашает посмотреть игру у себя: перед матчем можно будет принять участие в футбольном квизе.

В субботу в «Бутылисте» пройдет первый осенний мини-турнир по мини-пулу, который подарит макси-драйв постоянным участникам соревнования и тем, кто хочет примерить на себя роль дебютанта.

В воскресенье на летнике «Дома 77» пройдет очередной турнир по пинг-понгу на двух столах, в котором смогут принять участие все желающие: от профессионалов до любителей.