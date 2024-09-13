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Спорт

Кто заказывал спортивные выходные? Нашли турнир по пинг-понгу, чемпионат по мини-пулу и футбольный квиз

Исполнили мечту всех жителей города-курорта и нашли три варианта, которые помогут совместить спорт и досуг выходного дня.

  • Сегодня «Крылья Советов» будут играть с казанским «Рубином». Всех, кто не хочет ехать на стадион, фудхолл Picture’s  приглашает посмотреть игру у себя: перед матчем можно будет принять участие в футбольном квизе.
  • В субботу в «Бутылисте»  пройдет первый осенний мини-турнир по мини-пулу, который подарит макси-драйв постоянным участникам соревнования и тем, кто хочет примерить на себя роль дебютанта.
  • В воскресенье на летнике «Дома 77»  пройдет очередной турнир по пинг-понгу на двух столах, в котором смогут принять участие все желающие: от профессионалов до любителей.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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