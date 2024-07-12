Субботняя лекция в «Нулевой»: «Акрон» изменит ваше мнение о самой популярной игре в мяч.

В новом сезоне все футбольные фанаты страны познакомятся с «Акроном» — «молодым и звонким» клубом из Тольятти, который уверенно ворвался в Российскую Премьер-Лигу.

Мы предлагаем начать знакомство с клубом, который стирает грань между профессиональным спортом и образом жизни, привлекая на стадион прогрессивных ребят, которые увлекаются современным искусством, уже завтра! В рамках лектория «Дом77. 7 лет» в «Нулевой комнате» сотрудники «Акрона» прочитают лекцию «Спорт и искусство: как подружить два разных направления».

На этой встрече можно будет узнать об ивент-кейсах и коллаборациях, которые организовал «Акрон», и как клуб подружился с представителями арт-индустрии и украсил родной город яркими муралами и граффити. А еще сотрудники клуба расскажут, как им пришла идея снять фильм о пути команды и записать собственный трек.

Все еще думаете, что футбол – это скучно? Не пропустите субботнюю лекцию в «Нулевой»: «Акрон» изменит ваше мнение о самой популярной игре в мяч.