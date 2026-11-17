«Яблоки, яблоки... Они с дерева падали, падали» — предупреждаем сразу: этот мотив гарантированно захватит голову на ближайшие две недели. Самарский проект «Пираты Корейского Моря» вернулась с новой порцией своего фирменного эклектичного звука с премьерой сингла «Яблоки».

Напомним, кто стоит за этим штурвалом. Проект родился на волжских берегах как союз экс-участника группы «Волны» Антона Мищенко и виртуозной виолончелистки корейского происхождения Ким Кен-Хи.



Фото: Архивы пресс-служб